Уперше — віце-чемпіонки України серед дорослих

Протягом п’яти днів минулого тижня в спортивному комплексі Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка тривали баталії чемпіонату України з волейболу серед жінок із порушенням слуху. Організаційний комітет на чолі з начальником тернопільського «Інваспорту», заслуженим працівником фізичної культури і спорту України Олегом Юзчишиним, якому вперше довірили проведення змагань такого рівня, зробив, здається, все, аби створити для учасників турніру комфортні умови.

Гостинні господарі забезпечили проживання спортсменів, тренерів і суддів у готелі «Галичина», від якого рукою подати до спортивної арени. Подбали і про призовий фонд. Лауреатів чемпіонату нагородили ексклюзивними медалями і дипломами, а переможців — ще й кубком. За це щирі слова подяки голові наглядової ради корпорації «Опілля» Ярославові Джоджику, директорам ТОВ «Пивоварня «Опілля» Омелянові Багрію і «Тернопільхлібпром» Людмилі Сінькевич.

Учасниками цьогорічного чемпіонату стали волейболістки зі столиці нашої держави, Одеської, Закарпатської, Житомирської, Кіровоградської і Тернопільської областей. На церемонії урочистого відкриття всіх їх поблагословив на спортивні здобутки отець Ігор із церкви Неустанної Помочі Божої Матері УГКЦ. А з вітальними словами звернулися Олег Юзчишин, президент Спортивної федерації глухих України Леонід Касіцький і її технічний делегат Юлія Топчієва, перший заступник голови місцевого осередку НОК України в Тернопільській області Віталій Ігнатенко, декан факультету фізичного виховання ТНПУ імені В. Гнатюка Володимир Омельяненко, голова обласної організації УТОГ Надія Коцовська, старший тренер збірної України з волейболу Микола Остапенко і головний суддя, арбітр національної категорії Роман Цвіль. А на мову жестів їхні виступи переклала Любов Лукасевич.

До лав збірної тернопільських «Інваспорту» і ДЮСШ «Інваспорт» тренерові Петрові Ніколюку вдалося закликати чи не всіх найсильніших вихованок, які вже пізнали смак вагомих успіхів не тільки на всеукраїнських юніорських змаганнях, а й на міжнародних — майстра спорту міжнародного класу Анну Білоус, майстра спорту Лідію Ваврикович, а також Марію Михальчук, Софію Яцькову, Софію Прийдун, Вікторію-Вероніку Чубату, Вікторію Антонюк, Галину Винниченко, Анну-Марію Посмітюх, Наталію Голик, Анжеліку Юглічек, Вікторію Дробну. І дівчата не підвели свого наставника, впевнено довівши, що для них настав уже час домагатися вагомих успіхів і в змаганнях дорослих.

Причому перший млинець аж ніяк не став глевким. Упевнені «сухі» перемоги в трьох партіях над збірними Одеської, Кіровоградської і Житомирської областей дозволили їм у боротьбі за титул переможця кинути виклик самим багаторазовим чемпіонкам зі столиці. Цей матч відбувся передостаннього ігрового дня і завершився, на жаль, не на користь наших землячок. Однак негативний досвід теж неоціненний. Бо, обігравши в завершальному матчі і збірну Закарпатської області з рахунком 3:0, підопічні Петра Ніколюка вперше в своїй історії завоювали титул віце-чемпіонок України. І, вже готуючись до наступних всеукраїнських стартів, без сумніву, прагнутимуть зробити все можливе, аби здолати і непереможних киянок. Бронзові ж нагороди чемпіонату України завоювали одеситки.

На фото: віце-чемпіонки України разом зі своїм наставником Петром НІКОЛЮКОМ.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»