Закон про мову – що це

Верховна рада 25 квітня прийняли закон про мову, хоч і з тисячами поправок, та все ж, 278 депутатів проголосувало «за».
Які ж основні положення цього закону?
Згідно прийнятого закону Українська мова є обов’язковою у використанні у публічному просторі, у державному та комунальному секторах, у судах всіх ланок, у війську, у освітніх та наукових закладах, у лікарнях, театральних вистав, дубляжі кіно, у сфері обслуговування, засоби масової інформації на зразок теле та радіо мовлення, друкованих видань, газет та журналів та реклама в них, повинні видаватись Українською мовою.
Винятки цього закону?
Закон не поширюється на приватне спілкування, та релігійні обряди, та є винятки щодо національних меншин, які можуть отримувати дошкільну та початкову освіту своєю рідною мовою.