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Закон про мову – що це

26.04.201926.04.2019Автор Вільне Життя
Закон про мову – що це

Верховна рада 25 квітня прийняли закон про мову, хоч і з тисячами поправок, та все ж, 278 депутатів проголосувало «за».

Які ж основні положення цього закону?

Згідно прийнятого закону Українська мова є обов’язковою у використанні у публічному просторі, у державному та комунальному секторах, у  судах всіх ланок, у війську, у освітніх та наукових закладах, у лікарнях, театральних вистав, дубляжі кіно, у сфері обслуговування, засоби масової інформації на зразок теле та радіо мовлення, друкованих видань, газет та журналів та реклама в них, повинні видаватись Українською мовою.

 

Винятки цього закону?

Закон не поширюється на приватне спілкування, та релігійні обряди, та є винятки щодо національних меншин, які можуть отримувати дошкільну та початкову освіту своєю рідною мовою.

 

Яке покарання передбачає собою закон про Мову?

Закон передбачає штрафи за не виконання у розмірах до 11 900 гривень в залежності від порушення.