Президент України Володимир Зеленський може використати рішення Радбезу ООН для скасування закону про забезпечення функціонування української мови як державної.

Про це в ефірі “Прямого” заявив народний депутат Олександр Бригинець, коментуючи скликання Росією Радбезу ООН щодо мовного закону в Україні.
“Вже була спроба розглядати це питання і вона була для Росії невдалою, але це було в часи, коли країною керував Порошенко. Я боюсь, що зараз Україна може зіграти “в піддавки”. Якщо представник України прийде на Радбез і виступить в стилі Богдана (глави Офісу президента) — я не здивуюся, що наші колеги зі США і Британії послухають і подумають: вони там в Україні збожеволіли, ми “умиваємо руки” і мовчимо”, – попередив нардеп.
Він наголосив, що скликання Росією Радбезу ООН з приводу мовного закону не просто піар.
“Коли на міжнародній арені українська влада починає грати “в піддавки”, то опоненти завжди можуть виграти. Сьогодні відбувається спроба провести любі Зеленському, Богдану, “Оппоблоку”, Медведчуку рішення руками Радбезу ООН. Після цього вони скасують мовний закон”, – сказав Бригинець.