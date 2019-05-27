Дузінфекція у парку Шевченка

Дезінфекцію розпочали 27 травня із парку ім. Т.Г.Шевченка. Далі планують кропити парк Нацвідродження. Речовина, за словами працівників, не шкідлива. Але під час робіт людям все ж радять утриматись від відвідування парків. Профілактичні роботи розпочали у парку ім. Шевченка о 09.30 год. Напередодні там розвісили оголошення із попередженням . Проте люди не злякалися хімії. У парку близько 11.00 було людно. .
– Ми плануємо обробити від кліщів усі парки Тернополя, – каже кервник підприємства профілактичних дезінфекцій Ігор Мяковський. – Цього року в зв’язку зі складними погодними умовами розпочали пізніше. За сприятливиз умов, плануємо завтра провести дезінфекцію в парку Нацвідродження. Пан Мяковський каже, що парк Нацвідродження є найскладнішим, оскільки кліщів там спостерігається найбільше нападів кліщів. Тому сподіваються на хорошу погоду. – Для того, щоб речовина подіяла, всмокталась в рослинку потрібно 3-4 години, в ідеалі – хоча б добу – продовжує експерт.
Для людей речовини не становлять небезпеки, оскільки розрахований він на комах, які смокчуть кров. – Препарат не зашкодить бджолам, метеликам, – каже Ігор Мяковський. – Бажано під час окроплення, поки препарат не осяде відвідування обмежити. Але треба пам’ятати, що доза розрахована на вагу комахи. У складі речовини є спеціальний реагент, щоб виманювати кліщів з природнього середовища. Він створює специфічний неприємний запах. Коли він зникає, територія вважається безпечною.