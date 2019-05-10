СЕЛОМ ШИРИЛАСЯ ЗВІСТКА, ЩО ЗІ СХОДУ ПРИЇХАЛА ЗА СКЕРУВАННЯМ НОВА МЕДСЕСТРА. ТА ТАКА ВЖЕ КРАСИВА І ПРИВІТНА! А ЗА КІЛЬКА ДНІВ ЇЇ ПРАЦІ В МЕДПУНКТІ СТАЛО ВІДОМО, ЩО ЩЕ Й РОЗУМНА, ПРОФЕСІЙНА, БАГАТЬОМ ДАЄ МУДРІ ФАХОВІ ПОРАДИ. Невдовзі в медсестри Марії з’явилися подруги з числа вчительок і медпрацівників. Уже вона мала з ким ходити до клубу в кіно, на танці. Там сподобав приїжджу красуню гарний, розумний, але хворий юнак Андрій. Незадовго вони побралися. Бог поблагословив подружжя синочком, який ріс дуже здібним хлопцем і, певно, досягнув би значних успіхів у житті, якби не змарнував його. …Марії швидко набридло обмежуватися роботою і доглядом хворого чоловіка. А він мав туберкульоз, що в ті часи вважався невиліковною недугою. Із часом жінка почала пізно повертатися з медпункту, вечорами кудись зникала, у вихідні теж часто пропадала з дому. Андрій довідався, що його Марія зустрічається з одруженим чоловіком, жінка якого теж дуже переживає через це. Андрій спробував поговорити з Марією, та марно. Вона продовжувала кататися з коханцем на мотоцикл і. То в лісі їх бачили, то коло річки. Переживання далися Андрієві взнаки, хвороба прогресувала. Щодень чоловікові ставало гірше, й недуга перемогла — він залишив цей світ. Після смерті Андрія життя Марії перетворилося на суцільне гульбище. Вона легко зваблювала чоловіків — одружених і неодружених. Врешті заманила в свої тенета молодого хлопця, котрий твердо вирішив поєднати з нею свою долю. Та коли друзі сказали йому, що з такими, як Марія, не одружуються, а лише проводять час, він повів до вінця порядну дівчину. Та згодом у медсестри знайшовся інший жених. Розписався з нею, залишивши дружину і двох дітей. Марія народила йому ще хлопчика й дівчинку. Проте друзі насміхалися над чоловіком і його вибором. Після нетривалих роздумів він почав знущатися над дружиною. Доходило до того, що заганяв її та матір під стіл і змушував їх гавкати. Що тільки не вигадував і нарешті залишив. Повернувся до першої дружини, перепросив її і в парі вони прожили до кінця життя. А до Марії далі ходили чоловіки різного віку. Їхні дружини проклинали розпусницю, проте вона не звертала на це уваги. І Божа кара не забарилася. Син від першого шлюбу, котрий був найкращим учнем у школі, спився, захворів і помер в юному віці. Двоє дітей від чоловіка-деспота ви- їхали на батьківщину матері. Другий син теж рано помер, а донька вийшла заміж, народила дітей. Із часом до Маріїної гулянки додалася ще й пиятика. Де й поділися краса, привабливість жінки. Марія стала неохайною, ходила нечесаною, в брудному одязі. Часто лягала спочити під тином, під деревом або й просто в калюжі. Її двічі звільняли з роботи. Мусила йти працювати на ферму, бо треба було за щось жити. І тільки перед смертю Марія усві- домила, що вона нікому не потрібна. Кілька разів намагалася покінчити із життям — люди рятували. Померла самотньою, в злиднях, залишивши після себе важкі спогади. Бо ж такою красивою і розумною була, а перетворила себе на нікчему. Тетяна КРУНЬ. с. Городниця Гусятинського району.