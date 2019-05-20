Добросовісна сплата, турбота про соціальну захищеність

Одним з основних джерел наповнення місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб. У доходах обласного бюджету його частка складає 87 відсотків.

Упродовж січня-квітня 2019 року платники Тернопільщини сплатили 1 мільйон 127,2 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб. Про це повідомив начальник головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат.

— Порівняно з торішнім аналогічним періодом надходження платежу зросли на 233,3 мільйона або на 26,1 відсотка, — констатував він. — Із загальної суми цього податку місцеві скарбниці отримали 841,1 мільйона гривень, що на 47,8 мільйона більше очікуваного. До державного ж бюджету платники спрямували 286,1 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Надходження перевищили очікувані на 16,1 мільйона. Лише в квітні цього року платники області перерахували 307,4 мільйона гривень. Це на 37,2 мільйона грн, ніж торік.

На завершення ж Ігор Комендат висловив переконання стосовно того, що надходження податку зросли, оскільки як роботодавці, так і самі працівники добросовісно ставляться до сплати податків, дбають про свою соціальні захищеність.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області