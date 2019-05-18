ЕЛЕКТРОННА МЕДИЦИНА — ЄВРОПЕЙСЬКА МЕТОДИКА У ТЕРНОПОЛІ

У Тернополі протестували роботу сервісів електронної медицини – електронного запису до педіатра та сімейного лікаря.
Що таке е-медицина
Система електронної медицини (eHealth) передбачає перелік заходів, щоб пацієнти забули про паперові медичні картки, друковані довідки й навіть про багатогодинні черги.
Система е-медицини запрацювала в Україні у 2018 році і Тернопіль став одним із перших міст, де eHealth стала частиною системи «Відкрите місто».
Впровадження медичної електронної системи передусім полегшує життя пацієнтам, оскільки вона передбачає запис на прийом до лікаря без багатогодинного очікування в черзі – просто в режимі оnline. На цей момент основне завдання eHealth – реєстрація лікарів первинно ї ланки (сімейні лікарі, терапевти, педіатри), медичних установ і пацієнтів. У майбутньому ж пацієнтам не потрібно буде мати при собі паперові медичні картки й носитися з друкованими довідками і рецептами – все «перейде» в мережу Інтернет. Зручності обіцяють ще й у тому, що система накопичуватиме як всю медичну історію одного пацієнта, так і велику кільк ість статистики по Україні щодо захворюваності і лікування, а це дозволить точніше планувати заходи з профілактики.
Як працює е-медицина у Тернополі: запис до педіатра за сім хвилин
Наш журналіст протестував, як діє система електронного запису до педіатра у Тернополі. З’ясувалося, що все дуже зручно й просто. Отож, запис на прийом до педіатра зайняв сім хвилин, включно з реєстрацією.
Крок 1. Сайт ТМР – https:// rada.te.ua/
Крок 2. У правому нижньому меню обрати кнопку «Запис до педіатра ». Цей крок без проблем перекида є на сайт Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні.
Крок 3. Зліва вгорі є вікно для реєстрації або авторизації – діяти згідно з інструкцією-підказкою.
Крок. 4. Потрібно знайти свого педіатра за прізвищем. (Це певне обмеження, якщо забув прізвище лікаря. Варто додати пошук лікаря за адресою проживання пацієнта.)
Крок 5. Здійснити запис на вибрану дату. Записатися можна на кілька вільних дат – відображає обидва записи. При потребі – можна скасувати.
Недоліки, які треба усунути Створити «кабінет пацієнта» можна тільки на одну дитину.
Якщо реєструвати другу дитину, потрібні інший телефон та інша електронна пошта. Тобто коли у сім’ї дітей двоє і двоє батьків, то особливих проблем немає. Але, якщо дітей більше двох або є тільки один із батьків, потрібно мати кілька номерів телефону і електронних пошт. Тому треба знайти спосіб технічно усунути цей недолік. До вузьких спеціалістів записатися он-лайн не можливо – немає такої функції. Це робить педіатр під час прийому. Очевидне обгрунтування – медреформа націлена на уникнення «самолікування». Пацієнти не можуть, як раніше, на власний розсуд йти до вузьких спеціалістів. Педіатр став обов’язковою зв’язковою ланкою. Таким чином, цей «недолік» має логічне пояснення.
Запис до сімейного лікаря — п’ять хвилин
Сама реєстрація і запис на прийом займає 5-7 хв. Зліва вгорі є вікно для реєстрації або авторизації – діяти згідно з інструкцією-підказкою. Для запису на прийом треба знати прізвище свого лікаря. Для тих, хто або забув прізвище свого лікаря, або записується вперше і не знає, який саме спеціаліст обслуговує мікрорайон, треба скористатися пошуком. Недоліки, які варто усунути Для користувачів Windows XP та застарілих моделей ПК перейти з сайту ТМР (шляхом натискання на кнопку «Запис на прийом до лікаря» у нижньому правому меню) не можливо – видає помилку серверу, протокол ів, сертифікатів. Тому варто заходити за прямим посиланням – http:/ /www.medical.te.ua. А тим часом: у Тернополі виписали понад 10 тисяч електронних рецептів Лікарі КНП «Центр первинної медико- санітарної допомоги» виписали уже близько 10,5 тис. електронних рецептів за Урядовою програмою «Доступні ліки», більша частина з яких відпущені в аптеках. Для порівняння: впродовж січня-березня 2019 року за цією програмою виписано 31173 рецепти у паперовому форматі. Передача адміністрування Урядово ї програми «Доступні ліки» Національній службі здоров’я України із запровадженням електронних інструмент ів дозволяє пацієнтам отримувати рецепт дистанційно, без відвідування лікаря, а лікарям витрачати менше часу на цю процедуру. Станом на 25. 04 2019 р. у Тернопол і ліки за електронним рецептом можна отримати у 50-ти аптеках. Нагадаємо, програма «Доступні ліки» охоплює медикаменти для лікування серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми. Отримати електронний рецепт можна лише у сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким у пацієнта підписана декларація. Тернополяни, які ще не обрали лікаря, можуть підписати декларацію під час найближчого візиту у медичний заклад й одразу отримати електронний рецепт. Таким чином, нова система ще тільки починає налагоджувати роботу, є нюанси, які треба допрацювати. Але вже нині не залишається сумнівів у тому, що електронізація системи охорони здоров’я, на яку вже давно перейшли інші держави, процес необхідний і невідворотній. І Тернопіль у цій сфері показує приклад іншим містам.