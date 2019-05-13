Хто кому який родич у сімейному дереві?

Сім’я – це спільнота людей, яка опирається на шлюбний союз, на родинні зв’язки, на різноманітні відносини між чоловіком та дружиною, батьками і дітьми, між самими дітьми, між іншими членами родинного кола, які живуть разом та спільно ведуть господарство. Чоловік — чоловік по відношенню до жінки, з якою він одружився.

Дружина — жінка по відношенню до чоловіка, з яким вона одружилась.

Свекор — батько чоловіка.

Свекруха — мати чоловіка.

Тесть — батько дружини.

Теща — мати дружини. Дівер — брат чоловіка.

Шуряк — брат дружини.

Зовиця — сестра чоловіка.

Своячка — сестра дружини.

Свояк — чоловік своячки.

Зять — чоловік дочки, чоловік сестри, чоловік зовиці.

Невістка — дружина брата, дружина сина для його матері, дружина одного брата по відношенню до дружини іншого брата; уживається також замість зовиця, своячка.

Сват — батько одного з подружжя по відношенню до батьків іншого.

Сваха — мати одного з подружжя по відношенню до батьків іншого.

Дід (дідусь) — батько батька або матері.

Бабуся (бабця) — мати батька або матері.

Двоюрідний дід — дядько батька або матері.

Двоюрідна бабуся — тітка батька або матері. Онук (онучка) — син (дочка) дочки або сина по відношенню до діда або бабусі.

Відповідно двоюрідний онук (онучка) — син (дочка) племінника або племінниці.

Племінник (племінниця, небога) — син (дочка) брата або сестри (рідних, двоюрідних, троюрідних). Відповідно дитина двоюрідного брата (сестри) — двоюрідний племінник, троюрідного брата (сестри) — троюрідний племінник.

Онучатий племінник (племінниця) — онук (онучка) брата або сестри.

Дядько (дядечко) — брат батька або матері, чоловік тітки.

Тітка (тітонька) — сестра батька або матері по відношенню до племінників. Дружина дядька по відношенню до його племінників.

Єдиноутробні (брат, сестра) — мають спільну матір.

Єдинокровні (брат, сестра) — мають спільного батька, але разних матерів. Зведені (брат, сестра) — брат (сестра) по вітчимові або мачусі.

Двоюрідний брат — родич по дідові або бабусі з дітьми їх синів і дочок.

Троюрідний брат — син двоюрідного дядька або двоюрідної тітки.

Двоюрідна сестра — дочка рідного дядька або рідної тітки.

Троюрідна сестра — дочка двоюрідного дядька або двоюрідної тітки.

Кум, кума — хрещений батько і мати по відношенню до батьків хрещеника і один до одного.

Мачуха — дружина батька по відношенню до його дітей від іншого шлюбу, нерідна мати.

Вітчим — чоловік матері по відношенню до її дітей від іншого шлюбу, нерідний батько.

Пасинок — нерідний син одного з подружжя, що доводиться рідним іншому.

Падчерка — нерідна дочка одного з подружжя, що приходить рідною іншому.

Приймальний батько (мати) — що усиновили, удочерили кого-небудь.

Приймальний син (дочка) — усиновлені, удочерені кимось.

Приймальний зять (приймак) — зять, що прийнятий в сім’ю дружини, живе в будинку дружини.