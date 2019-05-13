Хто кому який родич у сімейному дереві?

Сім’я – це спільнота людей, яка опирається на шлюбний союз, на родинні зв’язки, на різноманітні відносини між чоловіком та дружиною, батьками і дітьми, між самими дітьми, між іншими членами родинного кола, які живуть разом та спільно ведуть господарство.
Чоловік — чоловік по відношенню до жінки, з якою він одружився. Дружина — жінка по відношенню до чоловіка, з яким вона одружилась. Свекор — батько чоловіка. Свекруха — мати чоловіка. Тесть — батько дружини. Теща — мати дружини.
Дівер — брат чоловіка. Шуряк — брат дружини. Зовиця — сестра чоловіка. Своячка — сестра дружини. Свояк — чоловік своячки. Зять — чоловік дочки, чоловік сестри, чоловік зовиці. Невістка — дружина брата, дружина сина для його матері, дружина одного брата по відношенню до дружини іншого брата; уживається також замість зовиця, своячка. Сват — батько одного з подружжя по відношенню до батьків іншого. Сваха — мати одного з подружжя по відношенню до батьків іншого. Дід (дідусь) — батько батька або матері. Бабуся (бабця) — мати батька або матері. Двоюрідний дід — дядько батька або матері. Двоюрідна бабуся — тітка батька або матері.
Онук (онучка) — син (дочка) дочки або сина по відношенню до діда або бабусі.
Відповідно двоюрідний онук (онучка) — син (дочка) племінника або племінниці. Племінник (племінниця, небога) — син (дочка) брата або сестри (рідних, двоюрідних, троюрідних). Відповідно дитина двоюрідного брата (сестри) — двоюрідний племінник, троюрідного брата (сестри) — троюрідний племінник. Онучатий племінник (племінниця) — онук (онучка) брата або сестри. Дядько (дядечко) — брат батька або матері, чоловік тітки. Тітка (тітонька) — сестра батька або матері по відношенню до племінників. Дружина дядька по відношенню до його племінників. Єдиноутробні (брат, сестра) — мають спільну матір. Єдинокровні (брат, сестра) — мають спільного батька, але разних матерів.
Зведені (брат, сестра) — брат (сестра) по вітчимові або мачусі. Двоюрідний брат — родич по дідові або бабусі з дітьми їх синів і дочок. Троюрідний брат — син двоюрідного дядька або двоюрідної тітки. Двоюрідна сестра — дочка рідного дядька або рідної тітки. Троюрідна сестра — дочка двоюрідного дядька або двоюрідної тітки. Кум, кума — хрещений батько і мати по відношенню до батьків хрещеника і один до одного. Мачуха — дружина батька по відношенню до його дітей від іншого шлюбу, нерідна мати. Вітчим — чоловік матері по відношенню до її дітей від іншого шлюбу, нерідний батько. Пасинок — нерідний син одного з подружжя, що доводиться рідним іншому. Падчерка — нерідна дочка одного з подружжя, що приходить рідною іншому. Приймальний батько (мати) — що усиновили, удочерили кого-небудь. Приймальний син (дочка) — усиновлені, удочерені кимось. Приймальний зять (приймак) — зять, що прийнятий в сім’ю дружини, живе в будинку дружини.