Різне

Хто кому який родич у сімейному дереві?

13.05.201911.05.2019Автор Вільне Життя
Хто кому який родич у сімейному дереві?

Сім’я – це спільнота людей, яка опирається на шлюбний союз, на родинні зв’язки, на різноманітні відносини між чоловіком та дружиною, батьками і дітьми, між самими дітьми, між іншими членами родинного кола, які живуть разом та спільно ведуть господарство.

Чоловік — чоловік по відношенню до жінки, з якою він одружився.
Дружина — жінка по відношенню до чоловіка, з яким вона одружилась.
Свекор — батько чоловіка.
Свекруха — мати чоловіка.
Тесть — батько дружини.
Теща — мати дружини.

Дівер — брат чоловіка.
Шуряк — брат дружини.
Зовиця — сестра чоловіка.
Своячка — сестра дружини.
Свояк — чоловік своячки.
Зять — чоловік дочки, чоловік сестри, чоловік зовиці.
Невістка — дружина брата, дружина сина для його матері, дружина одного брата по відношенню до дружини іншого брата; уживається також замість зовиця, своячка.
Сват — батько одного з подружжя по відношенню до батьків іншого.
Сваха — мати одного з подружжя по відношенню до батьків іншого.
Дід (дідусь) — батько батька або матері.
Бабуся (бабця) — мати батька або матері.
Двоюрідний дід — дядько батька або матері.
Двоюрідна бабуся — тітка батька або матері.

Онук (онучка) — син (дочка) дочки або сина по відношенню до діда або бабусі.
Відповідно двоюрідний онук (онучка) — син (дочка) племінника або племінниці.
Племінник (племінниця, небога) — син (дочка) брата або сестри (рідних, двоюрідних, троюрідних). Відповідно дитина двоюрідного брата (сестри) — двоюрідний племінник, троюрідного брата (сестри) — троюрідний племінник.
Онучатий племінник (племінниця) — онук (онучка) брата або сестри.
Дядько (дядечко) — брат батька або матері, чоловік тітки.
Тітка (тітонька) — сестра батька або матері по відношенню до племінників. Дружина дядька по відношенню до його племінників.
Єдиноутробні (брат, сестра) — мають спільну матір.
Єдинокровні (брат, сестра) — мають спільного батька, але разних матерів.

Зведені (брат, сестра) — брат (сестра) по вітчимові або мачусі.
Двоюрідний брат — родич по дідові або бабусі з дітьми їх синів і дочок.
Троюрідний брат — син двоюрідного дядька або двоюрідної тітки.
Двоюрідна сестра — дочка рідного дядька або рідної тітки.
Троюрідна сестра — дочка двоюрідного дядька або двоюрідної тітки.
Кум, кума — хрещений батько і мати по відношенню до батьків хрещеника і один до одного.
Мачуха — дружина батька по відношенню до його дітей від іншого шлюбу, нерідна мати.
Вітчим — чоловік матері по відношенню до її дітей від іншого шлюбу, нерідний батько.
Пасинок — нерідний син одного з подружжя, що доводиться рідним іншому.
Падчерка — нерідна дочка одного з подружжя, що приходить рідною іншому.
Приймальний батько (мати) — що усиновили, удочерили кого-небудь.
Приймальний син (дочка) — усиновлені, удочерені кимось.
Приймальний зять (приймак) — зять, що прийнятий в сім’ю дружини, живе в будинку дружини.