Ідентифікатори форми звітного документа

Відповідно до першого пункту розділу ІІ Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року за номером 435, звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до контролюючих органів подається страхувальником або відповідальною особою страхувальника за основним місцем взяття на облік як платника єдиного внеску в контролюючих органах, зокрема, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного цифрового підпису відповідальних осіб у порядку, визначеному законодавством. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Для забезпечення можливості реалізації прав та обов’язків платників подавати до контролюючих органів електронні документи засобами телекомунікаційного зв’язку з дотриманням вимог Податкового кодексу України та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 6 червня 2017 року за номером 557, і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 серпня 2017 року за номером 959/30827, ДФС розміщує електронні форми документів (pdf, xsd файли) на офіційному веб-порталі ДФС у рубриці Електронна звітність>Платникам податків про електронну звітність>Інформаційно-аналітичне забезпечення>Реєстр форм електронних документів.

Звіт подається страхувальниками до контролюючих органів за формою, затвердженою відповідно до згаданого порядку:

a) звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (додаток 4 до порядку) за ідентифікатором форми F/J3000412 (F — для роботодавців фізичних осіб — підприємців, у тому числі, тих, які обрали спрощену систему оподаткування, та осіб, що провадять незалежну професійну діяльність/J — для роботодавців — юридичних осіб);

б) звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (додаток 5 до порядку) за ідентифікатором форми F3000512 — для фізичних осіб — підприємців, у тому числі, тих, які обрали загальну та/або спрощену систему оподаткування; за ідентифікатором форми F3005112 — для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність та/або членів фермерського господарства;

в) звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати (додаток 6 до порядку) за ідентифікатором форми F3000612;

г) звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (додаток 7 до порядку) за ідентифікатором форми F/J3000712.

Разом з тим звіт за попередній звітний період (періоди) до 2016 року, який не подавався, подається до контролюючого органу за формою, що діяла з 1 травня 2015 року та відповідно у форматах, визначених для таких форм (http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/aktualni-novovvedennya/198072.html). Такий звіт подається лише один раз за один звітний період (пункт 3 розділу V порядку).

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області