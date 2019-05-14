КАРТИНИ, НАПОВНЕНІ ЖИТТЯМ І СОНЦЕМ

Якби можна було одним словом описати враження від полотен відомого художника із Чорткова Сергія Бондара, то, на мій погляд, це було б слово слово «яскраво». Саме такі яскраві й сонячні картини представив на персональній мистецькій виставці, що експонується у Борщівському обласному краєзнавчому музеї, викладач образотворчого мистецтва Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. О. Барвінського та керівник народної мистецької студії при коледжі «Соняшник» Сергій Бондар. Це вже другий візит талановитого митця до нашого міста. У 2016 році в стінах музею експонувалася виставка робіт його студентів — учасників мистецької студії «Соняшник», яку Сергій Бондар очолю є вже понад тридцять літ. Митець вдало поєднує педагогічну й творчу діяльність. У 2017 році він став членом мистецького об’єднання художник ів «Потік», що діє при Борщівському музеї. Відтоді його картини неодноразово експонувалися на колективних виставках митців краю. Цією виставкою автор уперше репрезентував глядачам Борщівщини свій творчий доробок. Розмаїття жанрів вражає, дивує і змушує замислитися над життям. Бо саме життя, каже Сергій Федорович, підказує теми для чергового натюрморту, пейзажу, портрета. Можна дивуватися творчій уяві художника, розглядаючи чудернацькі рибки, яких митець зобразив по-особливому. Мені вони видалися казковими і навіть магічними. Натюрморти, в яких дуже багато сонця і тепла, — візитівка митця. Зовсім інша тема — художні твори духовного спрямування: триптихи святих, образи Спасителя, біблійні сюжети. Це вже інший бік творчості, сокровенний. І до нього в пана Сергія особливий підхід. Сергій Федорович родом із Хмельниччини, але доля на довгі роки пов’язала його з Тернопільщиною. З гордістю й пошаною розповідає Сергій Бондар про своїх колишніх і теперішніх учнів. Митець переконаний: майбутнім педагогам, які працюватимуть з дітьми у дошкільних навчальних закладах, початковій школі, навики художнього мистецтва неабияк знадобляться. І він щиро радіє успіхам своїх випускників. Зі своїми вихованцями Сергій Бондар побував на численних виставках, де експонувалися не лише картини, а й вироби народно-ужиткового мистецтва. І всюди ці роботи отримували схвальні відгуки. Привітати чортківського гостя до музею зійшлися численні шанувальники його творчості: члени мистецького об’єднання художників «Потік», учні шкіл, викладачі образотворчого мистецтва із закладів міста і його випускники. Вони розповіли про свого наставника як про умілого педагога, талановитого митця і людину з великим серцем та щирою душею. Ірина МАДЗІЙ. Фото авторки.