Китай переводить армію на штучний інтелект

Китай планує наверстати своє відставання у гонці озброєнь, поставивши ставку на штучний інтелект. Основою розробки є зброя, яка приймає рішення на полі бою, та може атакувати автономно.

Минулого тижня Пентагон опублікував доклад Конгресу з детальним описом посту воєнної сили Китаю. По оцінкам документу, воєнний бюджет Китаю зріс на 8% з 2019 року, та досягнув майже 200млрд доларів. В докладі вказано, що значна частина цих грошей була використана для фінансування розробок зброї майбутнього на основі штучного інтелекту, повідомляє журналістка швейцарської газети Le Temps.