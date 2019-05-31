В Британії запустили 5G, але, поки що, тільки у шести містах

Один з британських мобільних операторів оголосив про запуск комерційної мережі п’ятого покоління
Британський оператор мобільного зв’язку EE став першим у країні, який запустив високошвидкісний сервіс 5G. Про це повідомляє Phys.org.
EE, що є підрозділом британського телекомунікаційного гіганта BT, запустила 5G в шести великих містах, що включають Белфаст, Бірмінгем, Кардіфф, Едінбург, Лондон і Манчестер. Зазначається, що компанія найближчим часом запустить мережу і в інших містах.
3 липня 5G також збирається запустити інший британський оператор – Vodafone.
Мобільні мережі нового покоління 5G забезпечуватимуть практично миттєву передачу даних та стане «нервовою системою» європейської економіки в таких стратегічних галузях, як енергетика, транспорт, банківська справа і охорона здоров’я, зазначає видання.
EE, як повідомляється, використовує обладнання мережевої інфраструктури 5G від Huawei.
«Ми дуже раді бути одним з партнерів, які підтримують EE, в новій ері більш швидкого та надійного зв’язку 5G у Великобританії», – сказав представник китайської компанії.
Vodafone, своєю чергою, повідомила, що використовуватиме суміш технологій Ericsson и Huawei в своїй мережі, яка матиме «декілька рівнів безпеки».