Ліцензія захистить від мільйонного штрафу

Головне управління ДФС у Тернопільській області звертає увагу всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним. Відповідно до внесених змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» з 1 липня 2019 запроваджується ліцензування такої діяльності.

При порушенні норм законодавства щодо виробництва і торгівлі, зокрема, пальним та зберігання пального посадові особи і громадяни притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

До суб’єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів при:

— виробництві пального без наявності ліцензії — 1000000 гривень;

— оптовій торгівлі пальним або зберіганні пального без наявності ліцензії — 500000 гривень;

— роздрібній торгівлі пальним без наявності ліцензії — 250000 гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області