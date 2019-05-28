Молодші рівняються на чемпіонку

Свого наставника Володимира Небельського продовжують радувати вихованці відділення легкої атлетики Зборівської ДЮСШ. Ось і в другій половині травня троє з них відзначилися на обласних і всеукраїнських змаганнях.

Спочатку на Тернопільському міському стадіоні, де протягом двох днів тривали старти чемпіонату області, з максимальною самовіддачею в суперечці збірних вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл виступили Аліна Посівайло і Святослав Наконечний. Першій із них не було рівних у бігові на 1500 метрів. А Святослав, фінішувавши на аналогічному відрізку другим, чемпіонський титул виборов у бігові на 3000 метрів.

Натомість наприкінці минулого тижня радісна звістка надійшла з Кропивницького, де визначилися лауреати Універсіади України. Захищаючи честь Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, найвідоміша з нинішніх підопічних Володимира Небельського Оксана Більчак-Долинчук завоювала два чемпіонські титули — в бігові на 800 метрів і в естафеті 4 по 100 метрів.

На фото: вгорі — дворазова чемпіонка Універсіади України Оксана БІЛЬЧАК-ДОЛИНЧУК; на свою відому землячку рівняється й Аліна ПОСІВАЙЛО.

Фото з архіву Володимира НЕБЕЛЬСЬКОГО