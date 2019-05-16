Не забудьте вказати кількість додатків

Згідно з другим абзацом пункту 48.1 статті 48 Податкового кодексу України форма податкової декларації повинна містити необхідні обов’язкові реквізити і відповідати нормам та змісту відповідних податку та збору. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Обов’язкові реквізити — це інформація, яку повинна містити форма податкової декларації та за відсутності якої документ втрачає визначений Кодексом статус із настанням передбачених законом юридичних наслідків (пункт 48.2 статті 48). Перелік обов’язкових реквізитів, які повинна містити податкова декларація, визначений у п. 48.3 цієї статті.

Обов’язковим реквізитом при заповненні податкової декларації з податку на прибуток підприємств, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року за номером 897, зокрема є інформація про додатки, що додаються до неї та є її невід’ємною частиною. При цьому в полі «Наявність додатків» декларації проставляється позначка «+».

При поданні додатків до декларації заповнюється поле «Додатки на __ арк.», в якому при заповненні декларації в електронному вигляді зазначається сумарна кількість візуально відокремлених сторінок додатків до декларації, інформація про які міститься в полі «Наявність додатків» декларації.

Враховуючи те, що заповнення поля «Додатки на __ арк.» декларації носить інформаційний характер, відповідальність за його не заповнення або невірне заповнення не передбачена.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області