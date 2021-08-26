Аби скористатися правом на податкову знижку, необхідна довідка про доходи

Відповідно до підпункту «в» пункту 176.1 статті 176 Податкового кодексу України (ПКУ) платники податків зобов’язані подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи за встановленою формою. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

На вимогу контрольного органу та в межах його повноважень, визначених законодавством, платники податку зобов’язані пред’являти документи і відомості, пов’язані з виникненням доходу або права на отримання податкової знижки, обчисленням і сплатою податку, та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у податковій декларації з цього податку.

При цьому особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати на вимогу платника податку відомості про суму виплаченого на його користь доходу, суму застосованих соціальних податкових пільг та суму утриманого податку (підпункт «в» пункту 176.2 статті 176 ПКУ).

Враховуючи те, що затвердженої форми довідки про доходи, яку повинні надавати податкові агенти на вимогу платника податків, нормами чинного законодавства не передбачено, то довідка надається в довільній формі, в якій, окрім загальної інформації про фізичну особу (П. І. Б, реєстраційний номер облікової картки, період роботи), зазначається обов’язково така інформація:

— сума нарахованого оподатковуваного доходу (помісячно та загальною сумою);

— розмір та сума податкової соціальної пільги;

— сума нарахованого та утриманого податку на доходи фізичних осіб.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області