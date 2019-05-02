Половина заходів цьогорічного фестивалю «Ї» — безкоштовна

Про це та інше на прес-конференції, присвяченій мистецькому фестивалю «Ї», розповів співорганізатор заходу, поет Юрій Матевощук. Захід відбувся цими днями у книгарні «Є».

У фестивалі візьме участь 164 учасники, заходи розпочнуться в четвер, а закінчаться в неділю. Вони відбуватимуться в різних місцях і лише для подій у Тернопільському українському обласному академічному драматичному театрі потрібно мати квиток. До речі, безкоштовний вхід на всі події організатори пообіцяли для пенсіонерів, учасників АТО, дітей до 12 років і людей із обмеженими можливостями.

Цьогоріч «Ї» масштабно представить всі види мистецтва — літературу, музику, образотворче- та кіномистецтво. Серед літературних хедлайнерів фестивалю — Юрій Андрухович, Сергій Жадан, Андрій Любка, Юрко Іздрик, Юрій Винничук, Макс Кідрук, Дара Корній, Дмитро Лазуткін, Артем Полежака, Іван Байдак, уперше виступлять Олександр Бойченко та Юрко Позаяк. Музичних — «Один в каное», «Жадан і собаки», Latexfauna, Tik Tu, THE UNSLEEPING. До речі, цьогоріч організатори скоротили таймінг виступів — тепер деякі триватимуть годину, інші — сорок хвилин. Не буде й заходів, що триватимуть за північ. З п’ятницю по неділю у MagneticOne Academy відбуватимуться різноманітні лекції.

Якщо про короткий синопсис програми, то він такий. Розпочнеться фестиваль виставкою письменника та художника Анатолія Дністрового — «Бездомні краєвиди» відкриють у галереї «Бункермуз», початок о 17.00. До речі, це перша виставка художника у нашому місті. П’ятниця буде тернопільським днем — події відбуватимуться за участю митців, що народились, мешкають чи мають стосунок до Тернопільщини. У суботу чимало заходів відбудеться для тих, кому понад 18 років. Неділю Юрій Матевощук назвав днем ексклюзивів. Зокрема, виступлять Юрій Іздрик у поетичному тандемі із Дмитром Лазуткіним, відбудуться поетичні читання Сергія Жадана, Максим Кідрук презентує збірку «Заради майбутнього». Гратимуть «Один в каное» та «Жадан і собаки», завершить фестиваль майстерня шуму від Субпродукту.

Анна ЗОЛОТНЮК.

Фото Івана Поливоди