Популярне та актуальне єдиноборство

Минулого тижня в Чернівцях відбувся чемпіонат України з універсального бою. За нагороди змагань у розділах «лайт» і «класика» сперечалися юніори і дорослі.

Насамперед не можна не зауважити, що цей вид спорту донедавна вважався військово-прикладним. Однак сьогодні універсальний бій уже встиг стати одним з видів єдиноборств, що стрімко розвиваються і дуже популярні та актуальні. Для прикладу, до столиці Буковини приїхали продемонструвати свою майстерність понад дві сотні атлетів із чотирнадцяти областей нашої держави і столиці Києва.

У напружених поєдинках, що складалися з двох етапів — подолання спеціальної смуги перешкод і бою на татамі, спортсмени змагалися не тільки за медалі з грамотами, а й за можливість представляти нашу країну на міжнародних змаганнях — чемпіонатах Європи та світу.

Успішно виступила в Чернівцях і збірна Тернопільщини, завоювавши понад десяток медалей різного гатунку. В розділі «класика» чемпіонами в особистому заліку серед дорослих, скажімо, стали Віталій Адамішин, Любов Дереш і Володимир Ізанський. Срібні медалі здобули Максим Безпалько і Вадим Остапчук. А «бронзи» удостоїлися Володимир Чайківський із Тарасом Чорнієм.

Не пасли задніх наші дорослі земляки і в розділі «лайт». У видовищних поєдинках чемпіонство виборола Богдана Малищик. Друге місце посів Віталій Адамішин. На третю ж сходинку п’єдесталу пошани піднялися Максим Безпалько і Володимир Чайківський.

Згадана вже Богдана Малищик вдало виступила і в змаганнях юніорок, завоювавши другу для себе і команди золоту нагороду. Відзнак же за друге місце удостоїлися Тарас Чорній і Любов Дереш.

За підсумками змагань одразу сім тернопільських атлетів — Віталій Адамішин, Володимир Ізанський, Богдана Малищик, Любов Дереш, Максим Безпалько, Вадим Остапчук і Тарас Чорній — виконали норматив майстра спорту з універсального бою. В командному ж заліку збірна Тернопільщини посіла високе четверте місце. Причому серед дорослих у розділі «класика» наша команда опинилася на другій сходинці п’єдесталу пошани, а в розділі «лайт» замкнула трійку призерів.

Ці змагання, як уже було сказано, були відбірковими для участі в міжнародних стартах. Найближчі з них — Кубок світу серед дорослих, який із 1 по 6 серпня відбудеться в Чорноморську на Одещині. А завдяки продемонстрованим високим результатам збірна Тернопільщини здобула право провести цьогорічний Кубок України з універсального бою серед дорослих. Відбудеться він у Тернополі з 23 по 27 серпня.

Насамкінець зауважу, що наші атлети готувалися до змагань під керівництвом голови федерації універсального бою Тернопільської області Дмитра Патиковського. Успішним же виступом команда передусім завдячує управлінню фізичної культури та спорту облдержадміністрації і колективові компанії «Молокія».

Анастасія ШАНДРИГОСЬ,

студентка ІІ курсу факультету філології і журналістики ТНПУ імені В. Гнатюка.

Фото з архіву обласної федерації