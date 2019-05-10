Приріст — значний

Із початку року платники Тернопільщини забезпечили надходження до бюджету 1 мільярда 180,5 мільйона гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Це на 39 мільйоні більше очікуваного показника.

Виконання бюджетного призначення становить 103,4 відсотка. Порівняно з торішніми січнем-квітнем приріст надходжень зріс на 196,4 мільйона гривень або на 20 відсотків. Зокрема, в квітні цього року на соціальні гарантії спрямовано 328,5 мільйона гривень єдиного внеску, що порівняно з торішнім аналогічним періодом більше на 66,8 мільйона або на 25,5 відсотка.

В управлінні податків і зборів з фізичних осіб головного управління ДФС у Тернопільській області переконані — позитивна динаміка свідчить про те, що серед пріоритетів роботи фіскальної служби залишається вжиття заходів щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення. Адже офіційне працевлаштування дасть змогу громадянам легально працювати і мати соціальні гарантії, а бюджет, відповідно, отримає додаткові надходження у вигляді податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області