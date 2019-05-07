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Сергія Надала упродовж восьми років визнають найвідповідальнішим міським головою України

07.05.201906.05.2019Автор Вільне Життя
Сергія Надала упродовж восьми років визнають найвідповідальнішим міським головою України

Міський голова Тернополя вкотре очолив список найвідповідальніших мерів України. Він щороку збільшує власний показник виконаних обіцянок

 Нагадаємо, у 2018 роц і міський голова Тернополя Сергій Надал вкотре визнаний найвідповідальнішим і найефективнішим мером серед усіх українських міст. Авторитетне видання «Слово і Діло» підтвердило, що на сьогодні максимальний рівень виконання запевнень серед усіх мерів саме у Сергія Надала. Мер Тернополя виконав 61% своїх зобов’язань.

Яка ж ситуація у 2019 році?

Відповідне дослідження провела громадська організація «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад» на основі даних аналітичного порталу «Слово і Діло». Міський голова Тернополя продовжує впевнено лідирувати.

ТОП-5 НАЙВІДПОВІДАЛЬНІШИХ МІСЬКИХ ГОЛІВ УКРАЇНИ:

1. Сергій Надал, міський голова Тернополя — 63% виконаних обіцянок;

2. Борис Філатов, міський голова Дніпра — 62% виконаних обіцянок;

3. Олександр Семчишин, міський голова Хмельницького — 58% виконаних обіцянок;

4. Володимир Миколаєнко, міський голова Херсона — 54% виконаних обіцянок;

5. Геннадій Кернес, міський голова Харкова — 53% виконаних обіцянок.

ТОП-5 НАЙБЕЗВІДПОВІДАЛЬНІШИХ МІСЬКИХ ГОЛІВ УКРАЇНИ:

1. Геннадій Кернес, міський голова Харкова — 38% невиконаних обіцянок;

2. Володимир Миколаєнко, міський голова Херсона — 37% невиконаних обіцянок;

3. Олександр Лисенко, міський голова Сум — 36% невиконаних обіцянок;

4. Володимир Хомко, міський голова Рівного — 33% невиконаних обіцянок;

5. Віталій Кличко, міський голова Києва — 31% невиконаних обіцянок.

Цікавим є той факт, що міські голови Херсона (Володимир Миколаєнко) і Харкова (Геннадій Кернес) потрапили в обидва рейтинги. Також вартий уваги показник міського голови Львова Андрія Садового, який у 2018 році посідав друге місце у рейтингу відповідальності мерів. У 2019 році він навіть не входить у п’ятірку найвідповідальніших мерів України.

Міжнародні й вітчизняні експерти не лише визначають відкритість і прозорість роботи мера Тернополя, а й позитивну економічну та інвестиційну динаміку. Так, Тернопіль регулярно займає провідні місця у вітчизняних і міжнародних економічних рейтингах. Інвестиційну привабливість Тернополя підтвердили відомі рейтингові агентства.

Журнал fDi Intelligence (Ефдіай Інтелідженс), який видається британською компанією The Financial Times, визнав Тернопіль кращим у рейтингу Європейських міст за показниками економічної ефективності.

Аналітична агенція «Євро-Рейтинг» віддала Тернополю першу позицію інвестиційної ефективності міст України. Тернопіль посів найвищу сходинку рейтингу, випереджаючи навіть Київ.

Нещодавно Національне рейтингове агентство «ІВІ-рейтинг» уже вкотре підтвердило високий рівень інвестиційної привабливості Тернополя (рі- вень invA). Відповідно до рейтингової шкали «ІВІ- рейтинг», місто з рівнем invA характеризується високою інвестиційною привабливістю, порівняно з іншими об’єктами рейтингування.

Довідково: Аналітичний портал «Слово і Діло» (www.slovoidilo.ua) — це перший фактчек-ЗМІ в Україні. Входить до четвірки українських фактчек-організацій, згідно зі щорічним аудитом Reporter’s Lab. Мета порталу — забезпечити реалізацію принципу транспарентності й підзвітності влади, сприяти зростанню рівня відповідальності політиків і посадових осіб перед громадянами.

Віра СОТНИК.