Сергія Надала упродовж восьми років визнають найвідповідальнішим міським головою України

Міський голова Тернополя вкотре очолив список найвідповідальніших мерів України. Він щороку збільшує власний показник виконаних обіцянок
Нагадаємо, у 2018 роц і міський голова Тернополя Сергій Надал вкотре визнаний найвідповідальнішим і найефективнішим мером серед усіх українських міст. Авторитетне видання «Слово і Діло» підтвердило, що на сьогодні максимальний рівень виконання запевнень серед усіх мерів саме у Сергія Надала. Мер Тернополя виконав 61% своїх зобов’язань.
Яка ж ситуація у 2019 році?
Відповідне дослідження провела громадська організація «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад» на основі даних аналітичного порталу «Слово і Діло». Міський голова Тернополя продовжує впевнено лідирувати.
ТОП-5 НАЙВІДПОВІДАЛЬНІШИХ МІСЬКИХ ГОЛІВ УКРАЇНИ:
1. Сергій Надал, міський голова Тернополя — 63% виконаних обіцянок;
2. Борис Філатов, міський голова Дніпра — 62% виконаних обіцянок;
3. Олександр Семчишин, міський голова Хмельницького — 58% виконаних обіцянок;
4. Володимир Миколаєнко, міський голова Херсона — 54% виконаних обіцянок;
5. Геннадій Кернес, міський голова Харкова — 53% виконаних обіцянок.
ТОП-5 НАЙБЕЗВІДПОВІДАЛЬНІШИХ МІСЬКИХ ГОЛІВ УКРАЇНИ:
1. Геннадій Кернес, міський голова Харкова — 38% невиконаних обіцянок;
2. Володимир Миколаєнко, міський голова Херсона — 37% невиконаних обіцянок;
3. Олександр Лисенко, міський голова Сум — 36% невиконаних обіцянок;
4. Володимир Хомко, міський голова Рівного — 33% невиконаних обіцянок;
5. Віталій Кличко, міський голова Києва — 31% невиконаних обіцянок.
Цікавим є той факт, що міські голови Херсона (Володимир Миколаєнко) і Харкова (Геннадій Кернес) потрапили в обидва рейтинги. Також вартий уваги показник міського голови Львова Андрія Садового, який у 2018 році посідав друге місце у рейтингу відповідальності мерів. У 2019 році він навіть не входить у п’ятірку найвідповідальніших мерів України.
Міжнародні й вітчизняні експерти не лише визначають відкритість і прозорість роботи мера Тернополя, а й позитивну економічну та інвестиційну динаміку. Так, Тернопіль регулярно займає провідні місця у вітчизняних і міжнародних економічних рейтингах. Інвестиційну привабливість Тернополя підтвердили відомі рейтингові агентства.
Журнал fDi Intelligence (Ефдіай Інтелідженс), який видається британською компанією The Financial Times, визнав Тернопіль кращим у рейтингу Європейських міст за показниками економічної ефективності.
Аналітична агенція «Євро-Рейтинг» віддала Тернополю першу позицію інвестиційної ефективності міст України. Тернопіль посів найвищу сходинку рейтингу, випереджаючи навіть Київ.
Нещодавно Національне рейтингове агентство «ІВІ-рейтинг» уже вкотре підтвердило високий рівень інвестиційної привабливості Тернополя (рі- вень invA). Відповідно до рейтингової шкали «ІВІ- рейтинг», місто з рівнем invA характеризується високою інвестиційною привабливістю, порівняно з іншими об’єктами рейтингування.
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Віра СОТНИК.