Скільки основних платників податків

Станом на початок травня цього року на обліку в органах ДФС Тернопільщини перебували 57470 основних платників податків. Про це повідомили в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Більшість із зареєстрованих суб’єктів господарювання — приватні підприємці, яких є 34368 осіб. Юридичних осіб — 23102 суб’єкти господарювання. Порівняно з аналогічним торішнім періодом кількість юридичних осіб збільшилась на 689 або на 2,9 відсотка.

Лише впродовж квітня 2019 року взято на облік 493 платники податків, з яких 110 юридичних осіб та 383 фізичних особи — підприємці. Припинили за цей час свою діяльність 444 платники податків — 93 юридичних особи та 351 приватний підприємець.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області