Статус Малої базиліки надасть Папа Римський духовному центру «Зарваниця» на Тернопільщині.

Духовний центр «Зарваниця», що знаходиться у селі Зарваниця, входить у двадцятку найбільших Марійських святинь світу, та належить Українській греко-католицькій церкві. Про надання духовному центру статусу «Малої базиліки» повідомив архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій у своєму пастирському посланні, інформує прес-служба Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ. «Знаменна подія матиме місце 30 червня цього року у Зарваниці. Представник Святішого Отця – Апостольський нунцій в Україні, у присутності Блаженнішого патріарха Святослава та єпископів нашої церкви, проголосить декрет Папи Франциска про піднесення собору Зарваницької Матері Божої до гідності «Малої базиліки». Це стане ще одним символом духовного відродження нашого народу», – повідомив владика Василій. Духовний центр, що належить Українській греко-католицькій церкві, розташований у селі Зарваниця. Нині він входить у двадцятку найбільших Марійських святинь світу.