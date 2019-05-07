Відповідно до підпункту 10.1.1 пункту 10.1 статті 10 та підпункту 265.1.3 пункту 265.1 статті 265 Податкового кодексу України плата за землю в складі податку на майно належить до місцевих податків. Про це нагадали в головному управління ДФС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 12.3 статті 12 Кодексу сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, у межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів.

Оскільки плату за землю віднесено до місцевих податків і зборів, органи місцевого самоврядування, на виконання вимог чинного законодавства, повинні прийняти рішення про встановлення податку на майно в частині плати за землю і, зокрема, визначити ставки земельного податку та перелік пільг зі сплати податку. Загальні засади встановлення податків і зборів визначено статтею 7 Кодексу.

Його пунктом 274.1 статті 274 визначено, що ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється в розмірі не більше трьох відсотків від їхньої нормативної грошової оцінки. Для земель же загального користування — не більше одного відсотка від їхньої нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь — не менше 0,3 відсотка та не більше одного відсотка від їхньої нормативної грошової оцінки, а для лісових земель — не більше 0,1 відсотка від їхньої нормативної грошової оцінки.

Ставка земельного податку встановлюється в розмірі не більше 12 відсотків від їхньої нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) — пункт 274.2 статті 274 Кодексу.

Тобто, Податковим кодексом України не визначено граничної межі ставок земельного податку для суб’єктів господарювання державної та комунальної форми власності за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, та які перебувають у постійному користуванні таких суб’єктів.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області