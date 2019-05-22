СТУДЕНТОМ ПЕДАГОГІЧНОГО БУТИ ПРИСТИЖНО

УКРАЇНСЬКІ ВИПУСКНИКИ ШКІЛ ВЖЕ ПОЧАЛИ СКЛАДАТИ ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ, А ЦЕ ОЗНАЧА Є, ЩО НЕ ЗА ГОРАМИ — ПОЧАТОК ВСТУПНОЇ КАМПАН ІЇ. ЯК ДО НЕЇ ГОТУЄТЬСЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В. ГНАТЮКА — ОДИН ІЗ КРАЩИХ ПЕДАГОГ ІЧНИХ ВИШІВ УКРАЇНИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНСОЛІДОВАНОГО РЕЙТИНГУ МИНУЛОГО РОКУ — ГОВОРИМО З РЕКТОРОМ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ БОГДАНОМ БОГДАНОВИЧЕМ БУЯКОМ.
— Богдане Богдановичу, як проходить підготовка університету до початку вступної кампанії-2019?
— До цьогорічної вступної кампанії ми почали готуватися одразу після закінчення торішньої. Університет одразу ж включився в роботу. І відрадним є той факт, що цьогоріч, окрім роботи на вступній кампанії з українськими громадянами, ми працюватимемо й з іноземцями. Тепер в університеті вже навчається більше сотні іноземних громадян. Левова частка їхніх представників, а це приблизно третя частина — громадяни європейських країн.
— А які інструменти використовуєте для просування університету на міжнародній арені?
— Університет упродовж року провадив активну рекламну кампанію та інформаційну політику. Одним з досягнень у цій сфері є те, що керівництво соціальної мережі Фейсбук визнало наш університет, як такий, що має найбільшу фейсбучну аудиторію серед закладів вищої освіти України. Наш навчальний заклад адмініструє сім активних сторінок у цій соцмережі. Це дуже допомага є в плані поширення інформації про університет на національному та всесвітньому просторі. Тобто ми будуємо рекламну стратегію, яка зорієнтована на певні країни, регіони, верстви. Ми навіть розробили логотип та емблему університету п’ятьма мовами: англійською, німецькою, французькою, іспанською та португальською. Така політика університету дає реальні результати. Завдяки активному рекламному позиціонуванню ТНПУ отримав низку цікавих пропозицій щодо співпраці.
— Представники яких країн навчаються в ТНПУ і які спеціальності обирають для себе?
— У нашому університеті навчаються громадяни різних країн, зокрема Словаччини, Польщі, Греції, Ізра- їлю, Бразилії, Ефіопії, Індії, Пакистану, Коморських островів, Нігерії, Конго тощо. Окрім роботи, зорієнтованої на європейський напрямок, упродовж року ми займалися і східним вектором. Розраховуємо, що вже наступного року в університеті навчатимуться по міжнародній угоді представники Туркменистану, Азербайджану й Китайської Народної Республіки. Ми налагоджуємо тісні зв’язки із цими країнами. А щодо обрання ними спеціальностей, то популярністю користуються різні напрямки, зокрема й педагогічні. Серед греків популярна спеціальність «Менеджмент у сфері освіти», словаки обирають «Музичне мистецтво», китайці зацікавилися «Мистецтвознавством», «Дошкільним вихованням» та «Фізичним вихованням».
— Майже половина спеціальностей в університеті не педагогічні. Чи є на них затребуваність серед наших абітурієнтів?
— Минулого тижня ми проаналізували, що в університеті вже більше не педагогічних спеціальностей, аніж педагогічних. Торік ми відкрили спеціальність «Аналітика суспільних процесів». Цьогоріч відкриваємо набір у магістратуру на спеціальність «Релігієзнавство», оскільки був великий запит від релігійних організацій щодо необхідності отримання світської освіти для працівник ів духовних осередків. Щодо педагогічних спеціальностей, то цього року ми розпочинаємо набір на спеціальність «Середня освіта (польська мова)». Тобто ми будемо єдиним закладом вищої освіти, який готуватиме вчителів польської мови, а не польських філологів. Ще один цікавий напрямок підготовки фахівців за спеціальністю «Природничі науки», де вестиметься підготовка вчителя фізики, математики, біології, хімії, географії.
— Плануєте відкривати найближчим часом ще якісь спеціальності?
— Університет завжди в пошуку нових спеціальностей. Тепер ми розглядаємо можливість відкриття спеціальності «Івент-менеджмент». Це підготовка спеціалістів, які займаються організацією різних дійств, кампаній, заходів. Сьогодні це неабияк затребувано в суспільстві. Також роздумуємо над відкриттям такої спеціальності, як «Study-game», тобто менеджмент ігрової діяльності. Готуватимемо людей, які зможуть організовувати ігрові клуби, формувати стратегію написання розвиваючих ігор. Окрім того, є запит на здобуття освіти у сфері хореографії, тому й розглядаємо такий варіант.
— Нещодавно розпочалася реєстрація на ЗНО для охочих вступати в магістратуру. На які напрямки підготовки в ТНПУ потрібно складати тестування?
— Для вступу в магістратуру ТНПУ абітурієнти змушені складати ЗНО за сімома напрямками: історія та археологія, філософія, релігієзнавство, психологія, журналістика, туризм, менеджмент (управління навчальним закладом).
— Напередодні вступної кампанії більшість абітурієнтів цікавить, як формуватимуться державні замовлення…
— Держзамовлення формують за торішніми показниками. Тобто МОН України враховує показники виконання держзамовлення минулого року, і виш, який повністю виконав державне замовлення, має можливість підвищити цей показник на відповідний коефіцієнт. Я думаю, що цьогоріч ми матимемо трохи вищі показники, аніж минулого року. Хоча, варто відзначити й той факт, що торік університет мав найбільше держзамовлення серед закладів вищої освіти Тернопільщини. Окрім того, ми посіли друге місце за чисельністю держзамовлення у групі гуманітарних, педагогічних, лінгвістичних і мистецьких університетів України загалом. Це велика група, до якої входить близько 50 навчальних закладів. І дуже приємно, що минулого року університет впорався із виконанням державного замовлення. На окремих спеціальностях нам вдалося закрити весь ліцензійний обсяг. За результатами торішньої вступної кампанії ми отримали поповнення на 500 осіб більше, порівняно з показниками попереднього року. Тому тішимося, що увага абітурієнтів до нашого вишу постійно зростає.
— А як щодо вартості навчання на контрактній формі?
— Ми чекаємо вказівок від МОНу, оскільки тепер мало б бути запроваджено постанову про індикативну вартість навчання, в якій розписана чітка процедура. Думаю, що, зважаючи на ті кризові моменти, які сьогодні існують в українському суспільств і, та зважаючи на затребуваність підготовки деяких спеціалістів, як-от вчителів інформатики, фізики, математики тощо, ми будемо ліберально підходити до цінової політики.
— Чи мають можливість студенти, які навчаються за контрактом, із часом перевестися на державну форму навчання?
— Варто відзначити, що за результатами останніх років ми зрозуміли: в наш університет, зокрема на контрактну форму навчання, приходять дуже талановиті й вмотивовані студенти. І часто буває, що студенти, які потрапили на бюджет у числі пільгових категорій, не витримують конкуренції й переводяться на заочну форму навчання або ж із певних причин беруть академвідпустку. Відтак державні місця звільняються, і вирішується питання щодо переведення когось із контрактників на державну форму навчання. Питаннями переведення на держбюджетну форму навчання займається спеціальна комісія з представників студентського самоврядування та студентської профспілки. Відповідно ці місця ніколи не залишаються незаповненими. Тому є великий шанс, навіть навчаючись на контрактній формі навчання, із часом перевестися на держбюджетну.
— Якщо такі питання доручають студентському самоврядуванню, отже, воно доволі активно функціонує в університеті…
— Це справді так. Найперше варто відзначити той факт, що за цей рік студенти почали асоціювати себе як улюбленці університету. Тобто відбувається прив’язка до навчального закладу. Адже два-три роки тому було так: сам по собі університет і самі по собі студенти. Відрадно, що студентом саме нашого педуніверситету стало бути модно і престижно. Кампанія з ребрендингу, яку ми розпочали півтора року тому, дала свої результати. Більше того, студенти почали активно долучатися до життя університету. Ті речі, до яких ми спочатку підштовхували їх — йдеться про масові дійства, флешмоби, турніри, змагання, заходи, що відбуваються на окремих факультетах, — студенти тепер залюбки ініціюють самі. Такі речі виховують дух патріотизму до своєї кафедри, факультету, а відтак і до університету.
— Не з чуток знаю, що можливостей для студентів педуніверситету є напрочуд багато. Розкажіть про них.
— Про все розповісти, звісно, не вдасться, тому що їх і справді чимало. Насамперед, наші студенти мають можливість брати участь у різних міжнародних програмах. В університеті відкрито 47 програм подвійних дипломів, є понад 20 програм академічної мобільності. Наприклад, на сьогодні шістдесят наших студентів перебувають у Гуманітарно-природничому університеті імені Яна Длугоша в Ченстохові Республіки Польща. Також п’ятеро студентів, що навчаються на туризмі, проходять літню професійну практику в Туреччині. Буквально нещодавно повернулося десять наших німецькомовних студентів із мовної практики в Німеччині. Тепер ми готуємо десятьох студентів, які поїдуть до Франції в рамках програми із Федерацією обмінів «Франція—Україна». ТНПУ також напрацьовує програми академічних обмінів з американськими та канадськими університетами. У нашому навчальному закладі діють програми академічної мобільності, які дозволяють студентам навчатися за кордоном: два семестри для студентів-бакалаврів та один семестр для маг істрів. Результати цього навчання автоматично зараховують у нашому університеті.
— Як можете оцінити перспективи розвитку педагогічного університету?
— Сьогодні завдяки дружній позиції і викладацького, і студентського колективів ми формуємо нове обличчя університету, його нову візитівку. Як кажуть самі студенти, університет став таким, де хочеться навчатися і приходити сюди не з примусу. Адже, окрім навчання, реалізації освітніх програм, в університет і вирує цікаве студентське життя. Тому ми запрошуємо всіх бажаючих приєднатися до нашої дружної родини ТНПУ!