За несвоєчасну сплату — відповідальність

Головне управління ДФС у Тернопільській області нагадує, що не зареєстровані фізичними особами — підприємцями громадяни зобов’язані самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання (податок на доходи фізичних осіб та/або військовий збір), зазначену в поданій ними податковій декларації. Це передбачено пунктом 179.7 статті 179 Податкового кодексу України.

За несплату узгодженої суми грошового зобов’язання за наслідками поданої річної декларації про майновий стан і доходи платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу в таких розмірах:

— при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — в розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;

— при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — в розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу (пункт 126.1 статті 126 розділу ІІ Кодексу).

Окрім того, після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, нараховується пеня (підпункт 129.1.3 статті 129 Кодексу).

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області