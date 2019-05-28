Задля податкової знижки задекларували 48 мільйонів гривень

У період деклараційної кампанії 2019 року правом на податкову знижку скористався 3481 мешканець Тернопільщини. За цей час наші земляки задекларували 48 мільйонів гривень витрат.

Порівняно з торішнім аналогічним періодом кількість декларантів зросла на 113 осіб, а задекларована ними сума — на 10,4 мільйона гривень. Більшість із них (3024 мешканців краю) подали декларації на отримання податкової знижки в зв’язку з понесеними витратами на навчання. Повернути надмірно сплачений податок на доходи фізичних осіб через страхові внески за договорами довгострокового страхування життя виявили бажання 393 особи.

Правом на податкову знижку в зв’язку зі сплатою відсотків за іпотечними кредитами та понесеними витратами по оплаті допоміжних репродуктивних технологій та усиновленню дітей скористалися відповідно 35 та 16 мешканців Тернопільщини. Повернуть кошти і сімом декларантам, які понесли витрати в зв’язку з переобладнанням транспортних засобів, а також трьом особам, які здійснювали пожертвування, та стільком же, котрі сплачували видатки на будівництво (придбання) доступного житла.

За наслідками перерахунків мешканцям Тернопільщини повернуть 8,2 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області