Гідні слави наставника

Минулої неділі у Львові відбувся один із наймасовіших у нашій державі і найпрестижніших в Європі турнірів з армспорту. Посперечатися за нагороди цьогорічного міжнародного «Відкритого кубка Львова» вирішили близько двох сотень богатирів із семи країн світу.

Дорослі рукоборці змагалися на праву і ліву руку серед чоловіків і жінок, юнаки ж мали з’ясувати стосунки лише в суперечці на праву руку. Та головною подією, без сумніву, стала боротьба в абсолютній ваговій категорії на праву руку. Згадаємо і про майстер-клас багаторазового чемпіона світу з армрестлінгу серед професіоналів Олега Жоха. Тільки йому судилося вижити після страшної аварії 14 листопада минулого року, яка трагічно обірвала життя уславленого нашого земляка Андрія Пушкаря з Кременця і батька спортсмена з Рівненщини.

Честь збірної нашого краю захищали вихованці спортивного клубу «Колізей» і Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту. Підсумки змагань переконливо довели, що вони гідно продовжують справу найсильнішого рукоборця планети, заслуженого майстра спорту Андрія Пушкаря, якому за вагомі успіхи підопічних під час офіційних міжнародних стартів у лютому цього року посмертно було присвоєно звання «Заслужений тренер України».

І в суперечці на ліву, і на праву руку в своїх вагових категоріях не було рівних Олегові Петренку та Ігореві Пасєці. В турнірі дорослих товаришів підтримав і Вадим Стецюк, який здолав усіх лівою рукою. Друге місце правою рукою виборов Сергій Точинський, два третіх — Дмитро Шемчук, який, виступав з Олегом Петренком в одній ваговій категорії до 88 кілограмів.

Не підвели також юнаки. В своїх вагових категоріях титули переможців вибороли Святослав Бочков, Назар Півень, Марк Дударчук і Дмитро Сімчук. Відзнак за друге місце удостоїлися Володимир Остапчук і Гордій Бабій, за третє — Михайло Заєць.

Нарешті апогей турніру — боротьба на праву руку в абсолютній ваговій категорії. І знову переконлива перемога одного з підопічних світлої пам’яті Андрія Пушкаря — Олега Петренка, який не дав шансів і конкурентам із важчих вагових категорій. Друге місце завоював Петро Маргаринт з Одеси, третє — білорус Олександр Янковський.

А. ЯЦИНА.

На фото: збірна тернопільських рукоборців після завершення змагань; перше інтерв’ю в статусі абсолютного переможця «Відкритого кубка Львова» Олега ПЕТРЕНКА.

Фото з архіву навчального спортивного закладу