Щедрий медальний урожай

Півтори сотні атлетів із п’ятнадцяти областей нашої держави сперечалися в Полтаві за нагороди чемпіонату України з армспорту серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору. Як ми і передбачали, тернопільські рукоборці повернулися додому із щедрим медальним урожаєм.

Шістьом вихованцям нашого «Інваспорту» вдалося завоювати шість нагород — дві золоті, одну срібну і три бронзові. У першій із нозологій насамперед необхідно відзначити кандидата в майстри спорту Володимира Гродзіка. У ваговій категорії понад 90 кілограмів богатиреві не було рівних у суперечці на праву руку. А під час баталій на ліву завоював «бронзу».

Двоє інших, хоч їм і не вдалося піднятися на п’єдестал пошани, теж виявилися цілком конкурентноздатними. Скажімо, Павло Ялинецький із Кременця, який змагався сидячи у ваговій категорії до 65 кілограмів, виборов п’яте місце в боротьбі на праву руку і сьоме — на ліву. Аналогічного досягнення в турнірі на праву руку домігся і тернопілець Ярослав Антонюк, який змагався серед атлетів, чия вага не перевищує 60 кілограмів. А в баталіях на ліву посів підсумкову восьму позицію.

Турнір же атлетів із порушеннями зору увінчався потрійним успіхом наших земляків у ваговій категорії до 70 кілограмів. Кандидат у майстри спорту Сергій Юрійчук став чемпіоном України в боротьбі на праву руку, і бронзовим призером у турнірі на ліву. А ще один тернопілець Степан Кузьо в боротьбі на праву руку став срібним призером, фінішувавши в турнірі на ліву п’ятим.

Нарешті у ваговій категорії до 80 кілограмів Микола Забіла з Тернополя виборов «бронзу» в боротьбі на праву руку. А в турнірі на ліву розташувався відразу за призерами.

Тернопільських рукоборців готував до змагань майстер спорту Вадим Стецюк.

На фото: збірна тернопільських рукоборців після завершення змагань. Крайній зліва — наставник атлетів Вадим СТЕЦЮК.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»