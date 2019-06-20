Гігантську піцу приготували в Чорткові

Під час «Піца-фесту» в Чорткові встановили національний рекорд з найбільшої круглої піци України. «Маргариту Неаполетану» діаметром вісім метрів приготували піцайоли під керівництвом Віталія Колошиця. Робота над стравою тривала понад сім годин. Для гігантської «Маргарити Неаполетани» знадобилось 190 кілограмів тіста, 45 кілограмів помідорів, шість кілограмів базиліку, 80 кілограмів моцарели і чимало соусу сальса. Спершу майстри у переносних печах приготували 260 невеличких піц, які відтак склеїли сиром. Інна ВІКОНСЬКА. Фото Володимира ТИХОВИЧА.