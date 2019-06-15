Літній кубок зі швидких шахів серед передплатників «ВЖ плюс» кандидат у майстри спорту виборов у чесній і безкомпромісній боротьбі Минулої неділі в прес-клубі нашого видання визначилися лауреати Літнього кубка зі швидких шахів серед передплатників «Вільного життя плюс». Перед початком традиційних змагань шахісти вшанували хвилиною мовчання пам’ять свого побратима Володимира Сухінського, який брав участь чи не в усіх попередніх турнірах та неодноразово ставав їх призером. Не забули прихильники древньої гри і про нещодавній День журналіста, привітавши оплесками колектив, який випускає в світ одну з найцікавіших та найбільшу за накладом газету краю. Цього року, до речі, на старт вийшли аж 36 шахістів із дев’яти районів Тернопільщини і двох — Хмельниччини. Серед них двоє майстрів спорту, шестеро — кандидатів у майстри, а решта — першорозрядники. До п’ятого туру турніру за швейцарською системою в дев’ять турів, попри безкомпромісну боротьбу в усіх партіях, все було прогнозовано — вищі за рейтингом перемагали свої конкурентів. На обідню перерву лідером пішов рейтинг-фаворит змагань, кандидат у майстри Богдан Мазурчак із Тернополя. На пів очка від нього відставали майстри спорту Ігор Бабій із Тернополя й Олег Поліщук зі Старокостянтинова, а також кандидати в майстри Віктор Юзюк із Збаража, Сергій Крисоватий із Тернопільського району та юний і перспективний Валентин Гулька з Чорткова. У шостому ж турі Богдан Мазурчак зазнав першої невдачі, поступившись чорними Олегові Поліщуку. А після того, як перемогли і Бабій із Крисоватим, лідерів стало троє і вже вони випереджали рейтинг-фаворита на пів очка. Сергій Крисоватий не збавив темпів і далі. Виграш білими в Ігоря Бабія дозволив йому втримати лідерство разом з Олегом Поліщуком. Тож перед восьмим туром з великою часткою ймовірності можна було спрогнозувати, що в партії між Олегом Поліщуком і Сергієм Крисоватим визначиться майбутній переможець турніру. Фортуна цього дня усміхнулася Сергієві Крисоватому. Він упевнено перем іг свого візаві чорними фігурами і за тур до завершення на очко відірвався від обох майстрів спорту та першорозрядника з Паївки Гусятинського району Степана Господарика, який білими здолав Богдана Мазурчака. Як гадалося, так і сталося. Нічиєї зі Степаном Господариком цілком вистачило Сергієві Крисоватому для того, аби стати недосяжним для конкурент ів — 7,5 очка з дев’яти можливих. На пів очка відстали Олег Поліщук та Ігор Бабій, які розділили друге-третє місця, на очко — Богдан Мазурчак і Степан Господарик, які поділили четверту-п’яту позиції. А приз за найкращий результат серед ветеранів удруге підряд на традиційних змаганнях передплатників «ВЖ плюс» завоював кандидат у майстри спорту Віктор Юзюк зі Збаража. І. ПОДОЛЬСЬКИЙ, головний суддя турніру. На фото: під час змагань; призери турніру (зліва направо) — Віктор ЮЗЮК, Сергій КРИСОВАТИЙ, Богдан МАЗУРЧАК, Олег ПОЛІЩУК, Степан ГОСПОДАРИК, Ігор БАБІЙ. Фото В. БАЛЮХА.