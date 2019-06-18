Люстрована суддя-прихильниця Януковича: хто знищує електротранспорт Тернополя

У Тернополі триває процедура рейдерського знищення місцевого комунального транспорту. Все відбувається за класичною рейдерською технологію. Через суд підприємство намагаються довести до банкрутства. Лише у нашому випадку таким підприємством є комунальний «Тернопільелектротранс» і вся мережа електротранспорту Тернополя. Хто стоїть за рейдерською атакою і чому? Судова атака на КП ««Тернопільелектротранс » розпочалася відразу після оголошення стратегічного плану міської ради Тернополя на відмову від приватних перевізників і користь створення єдиної комунальної транспортно ї компанії. В рамках цього проекту вже почали закупівлю великих екологічних автобусів. Ідея відмови від малих маршруток на користь зручних великих автобусів і тролейбусів сподобалася тернополянам. Однак це не сподобалося приватним перевізниками. Після невдалого страйку і шантажу мерії, вони вдалися до більш звичних для них дій. Через юристів з сумнівною репутацією, які «прославилися» тим, що за рейдерською схемою відчужили майно Почаївської лаври на користь Російської православної церкви, вони підготували позови до суду з вимогою знизити ціни на проїзд у комунальному транспорт і до рівня 2014 року. Тарифи у розмірі 4 гривень призведуть до зупинки всього комунального транспорту, передусім тролейбусів. Представники КП «Тернопільелектротранс » вже заявили, що від рішення суду постраждають самі ж пасажири тролейбусів, бо зменшення тарифу призведе до того, що комунальне підприємство перестане функціонувати, бо стане ще збитковішим. А це призведе до порушень прав мешканців Тернополя та гостей міста. Борг у комунального підприємства складає 8 млн грн, а при переході на старий тариф у 4 грн ця заборгованість подвоїться. Але така ситуація вигідна приватним перевізникам. Тоді саме власник і водій старої маршрутки стане «транспортним богом» Тернополя. А плани створення єдиної комунальної транспортної компанії Тернополя міській раді доведеться відкласти на невизначений термін. Суддя, яка дала дозвіл на розгін Євромайдану Але не лише юристи із сумнівною репутацією воюють проти комунального транспорту Тернополя. З їхньої подачі сумнівні рішення ухвалює скандальна суддя Ольга Чепенюк. Вона прославилася тим, що під час Революції гідності відкрито підтримала Віктора Януковича та ухвалила рішення про заборону у Тернополі проведення зборів громадян. Ця суддя Тернопільського окружного адміністративного суду, яка 10. 12 2013 року постановою по справі №819/3052/ 13-a заборонила у період з 10. 12 2013 по 07. 01 2014 років проводити мирні зібрання у Тернополі. Таке рішення давало право силовикам застосовувати силу проти Тернопільського Євромайдану. Саме за ці рішення після революції суддя Ольга Чепенюк була люстрована та внесена до списку «Посадових осіб, які організували побиття учасників Євромайдану». Однак, їй вдалося втриматися на посаді. Навіть більше, продовжувати займатися сумнівною діяльністю. Як повідомляють активісти ВО «Автомайдан », після Революції гідності скандальна суддя зайнялася «благодійністю» — масово повертала на посади екс-правоохоронців, які не пройшли переатестації. «Суддя Чепенюк віднайшла нове хобі, тепер всупереч волі громади вона відновлює на роботі колишніх ментів, яких атестаційні комісії Тернопільщини звільнили у зв’язку з їхньою невідповідністю займаним посадам, причетністю до корупційних схем та банальною тупістю», — пишуть на сторінці ВО «Автомайдан» в мережі «Фейсбук». Таким чином, рейдерську схему знищення тернопільського комунального транспорту у суді «благословляє» суддя, яка «благословляла» силовик ів на розгін Майдану, а потім відстоювала їхні інтереси у судах. Тепер вона ухвалює неоднозначні рішення на користь недобросовісних перевізників. Адже рішення про скасування теперішньої ціни на проїзд у Тернополі є «мильною бульбашкою», адже управління транспорту має гарантовані Законом повноваження змінити ціну на проїзд своїм новим рішенням. Може настав час Вищій раді юстиції звернути увагу на Тернопільський окружний адміністративний суд, де продовжують «творити» одіозні судді Януковича? Микола САВЧЕНКО.