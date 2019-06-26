Надходження військового збору зросли на чверть

Упродовж січня-травня 2019 року платники податків Тернопільщини сплатили на потреби армії 106 мільйонів 375,7 тисячі гривень військового збору. До бюджету додатково надійшли 7 мільйонів 372,8 тисячі гривень платежу, що більше очікуваного на 7,4 відсотка.

Порівняно із січнем-травнем 2018-го цьогорічні надходження зросли на 20 мільйонів 829,8 тисячі гривень або на 24,3 відсотка.

У травні цього року платники спрямували на підтримку обороноздатності армії платники спрямували 23 мільйони 238,6 тисячі гривень — на 4 мільйони 464,4 тисячі гривень більше, ніж торік за аналогічний період. Додатково бюджет отримав один мільйон 438,6 тисячі гривень збору.

Військовий збір сплачують усі особи, які є нерезидентами чи резидентами нашої держави та отримують доходи в Україні. Запроваджений платіж із серпня 2014 року. Розмір сплати — 1,5 відсотка доходів, що належать оподаткуванню.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області