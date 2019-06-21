Напруга зростає

У партії між майстром спорту Іваном Хабінцем і читачами «ВЖ плюс» при виборі 32-го ходу чорних найоперативніше свій варіант запропонував Ігор Чайка з Тернополя: 32… Фс5—е7. Він же разом із Валентином Гулькою з Чорткова миттєво впоралися із завданням з рубрики «Естетика в шахах».

Озвучений же хід і став переможцем завдяки підтримці Руслана Шпилика із Сільця Підгаєцького району, Станіслава Суханицького з Лубен на Полтавщині, Ярослава Понятишина із Хмельницького, Богдана Буковського з Козової, Арсена Фастовця з Теребовлі, полтавця Кирила Волинського, Володимира Іванова з Нетішина Хмельницької області і вже згаданого Валентина Гульки.

У той же час відхід 32… Фс5—b6 запропонували двоє — Богуслав Майор із польського Мінська Мазовецького і Мирон Постолан із Жукова Бережанського району. Залишився в меншості і варіант 32… Фс5—с7, підтриманий Тетяною Борисяк з Олександром Кислим із Теребовлі, Марком Кмітем, Владиславом Кустрою й Ігорем Пастернаком із Тернополя, а також Іваном Заїкою з Новограда-Волинського на Житомирщині.

І. ХАБІНЕЦЬ — читачі «ВЖ плюс»

Іспанська партія

е2—е4, е7—е5 Kg1—f3, Kb8—c6 Cf1—b5, a7—a6 Сb5—a4, Kg8—f6 0—0, Cf8—e7 d2—d4!? e5:d4 Tf1—e1, 0—0 е4—е5, Kf6—d5 Ca4—b3, Kd5—b6 Kf3:d4, Кс6:d4 Фd1:d4, d7—d5 e5:d6, Ce7:d6 Cc1—f4, Cd6:f4 Фd4:f4, Cc8—e6 Kb1—c3, Ce6:b3 a2:b3, Kb6—d5!? Kc3:d5, Фd8:d5 Te1—e7, Ta8—d8 Фf4:c7, Фd5—d1+ Te7—e1, Фd1—d2 Фc7:b7, Фd2:c2 Фb7:a6, Фc2:b3 Фa6—a3, Td8—b8 Te1—e2, Фb3—b5 Фa3—f3, Фb5—c4 Те2—d2, Tb8—b3 Фf3—d1, g7—g6 Ta1—a3, Тb3—b7 g2—g3, Tf8—b8 Ta3—a4, Фс4—с5 Тd2—d8+ Крg8—g7 Тd8—d5, Фс5—е7 Та4—f4 …?

Черга за 33-м ходом чорних. Свій варіант до понеділка, першого липня, надсилайте на електронну адресу dik@fl.te.ua або повідомте за номерами телефонів (098)323-43-34, (0352)23-54-65. До гри можна приєднатися з будь-якого ходу чорних. Однак призи очікуватимуть тільки на найактивніших учасників.

ЕСТЕТИКА В ШАХАХ

Позавчора автор цих рядків повернувся з Очакова. Цілюще морське повітря, очевидно, допомогло йому у сні побачити цікаву позицію. За переважної матеріальної переваги супротивника білим удалося врятуватися. Повірте, отримаєте естетичну насолоду, знайшовши рішення.

НІЧИЯ

Удачі!

І. ХАБІНЕЦЬ.

Фото з вільних джерел