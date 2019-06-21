Напруга зростає

У партії між майстром спорту Іваном Хабінцем і читачами «ВЖ плюс» при виборі 32-го ходу чорних найоперативніше свій варіант запропонував Ігор Чайка з Тернополя: 32… Фс5—е7. Він же разом із Валентином Гулькою з Чорткова миттєво впоралися із завданням з рубрики «Естетика в шахах».
Озвучений же хід і став переможцем завдяки підтримці Руслана Шпилика із Сільця Підгаєцького району, Станіслава Суханицького з Лубен на Полтавщині, Ярослава Понятишина із Хмельницького, Богдана Буковського з Козової, Арсена Фастовця з Теребовлі, полтавця Кирила Волинського, Володимира Іванова з Нетішина Хмельницької області і вже згаданого Валентина Гульки.
У той же час відхід 32… Фс5—b6 запропонували двоє — Богуслав Майор із польського Мінська Мазовецького і Мирон Постолан із Жукова Бережанського району. Залишився в меншості і варіант 32… Фс5—с7, підтриманий Тетяною Борисяк з Олександром Кислим із Теребовлі, Марком Кмітем, Владиславом Кустрою й Ігорем Пастернаком із Тернополя, а також Іваном Заїкою з Новограда-Волинського на Житомирщині.
І. ХАБІНЕЦЬ — читачі «ВЖ плюс»
Іспанська партія
- е2—е4, е7—е5
- Kg1—f3, Kb8—c6
- Cf1—b5, a7—a6
- Сb5—a4, Kg8—f6
- 0—0, Cf8—e7
- d2—d4!? e5:d4
- Tf1—e1, 0—0
- е4—е5, Kf6—d5
- Ca4—b3, Kd5—b6
- Kf3:d4, Кс6:d4
- Фd1:d4, d7—d5
- e5:d6, Ce7:d6
- Cc1—f4, Cd6:f4
- Фd4:f4, Cc8—e6
- Kb1—c3, Ce6:b3
- a2:b3, Kb6—d5!?
- Kc3:d5, Фd8:d5
- Te1—e7, Ta8—d8
- Фf4:c7, Фd5—d1+
- Te7—e1, Фd1—d2
- Фc7:b7, Фd2:c2
- Фb7:a6, Фc2:b3
- Фa6—a3, Td8—b8
- Te1—e2, Фb3—b5
- Фa3—f3, Фb5—c4
- Те2—d2, Tb8—b3
- Фf3—d1, g7—g6
- Ta1—a3, Тb3—b7
- g2—g3, Tf8—b8
- Ta3—a4, Фс4—с5
- Тd2—d8+ Крg8—g7
- Тd8—d5, Фс5—е7
- Та4—f4 …?
Черга за 33-м ходом чорних. Свій варіант до понеділка, першого липня, надсилайте на електронну адресу dik@fl.te.ua або повідомте за номерами телефонів (098)323-43-34, (0352)23-54-65. До гри можна приєднатися з будь-якого ходу чорних. Однак призи очікуватимуть тільки на найактивніших учасників.
ЕСТЕТИКА В ШАХАХ
Позавчора автор цих рядків повернувся з Очакова. Цілюще морське повітря, очевидно, допомогло йому у сні побачити цікаву позицію. За переважної матеріальної переваги супротивника білим удалося врятуватися. Повірте, отримаєте естетичну насолоду, знайшовши рішення.
НІЧИЯ
Удачі!
І. ХАБІНЕЦЬ.
Фото з вільних джерел