Останній дзвоник-2019. Усе тільки починається

Минулої п’ятниці шкільний дзвоник покликав за поріг дитинства понад 4570 вчорашніх одинадцятикласників (торік їх було понад 4490) Тернопільщини і сповістив про довгожданні літні канікули для майже ста тисяч учнів перевідних класів. Документи про базову загальну середню освіту незабаром отримають 10035 дев’ятикласників.

Цьогорічний останній дзвоник увійде в історію новою традицією — садити дерева. Всеукраїнський флешмоб «Краще дерево в землі, ніж кулька в небі», який започаткували вінницькі школярі, підтримали багато випускників нашої області. Вони не випускали в піднебесся традиційних кульок, а натомість посадили на подвір’ях рідних шкіл дерева.

Одинадцятикласники Тернопільської спеціалізованої школи І—ІІІ ступенів №7 із поглибленим вивченням іноземних мов теж долучилися до флешмобу. Діти переконані, що їхнє тюльпанове деревце прийметься і виросте розкішним, бо його, щойно посаджене, мовби на замовлення полив дощик.

Під час останнього уроку класний керівник Петро Михайлів пригадав своїм вихованцям ключові події одинадцяти років школярства і пригостив медом із власної пасіки — щоби життя було солодким. Підготували дітям танцювальний сюрприз і їхні батьки.

— Ми одягнули футболки з прізвищами дітей і номерами, за якими вони були в класному журналі, — каже голова батьківського комітету Анна Горошкевич. — Це означає, що ми завжди будемо з нашими дітьми в одній команді на шляху, який у них тільки починається.

Випускні бали і традиційний парад випускників відбудуться в Тернополі 27 червня.

Ліля КОСТИШИН.

Фото Василя БУРМИ і Василя БАЛЮХА