Принцип, яким керувався п’ятий президент України Петро Порошенко під час своєї каденції у міжнародній політиці – «Нічого про Україну без України», – був порушений у перший же місяць каденції нового глави держави. Переговори президентів США Дональда Трампа та Росії Владіміра Путіна у Японії під час саміту «Великої двадцятки» відбулися без попередніх консультацій з українською стороною, і це надзвичайно тривожний прецедент. Про це лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко заявив під час виступу перед прихильниками партії у Тернополі.
«5 років, поки я був президентом, жодні санкції з Росії не були зняті. Ніхто не наважувався без України говорити про Україну. Це була наша позиція. А зараз долю України обговорюють скрізь у світі – тільки без України! Раніше перед будь-якими контактами з Москвою наші європейські чи американські партнери обовязково координувалися зі мною. А потім детально інформували нас, як на даний момент почуваються вавки в голові у Путіна. Сьогоднішня зустріч президентів США і Росії на саміті «Великої двадцятки» в Японії – перша, перед якою ніхто так і не подзвонив до Києва. Відсутність дзвінка – це дуже і дуже тривожний сигнал», – застеріг Порошенко.
Лідер «Європейської Солідарності» наголосив, що його партійна команда усвідомлює ризики послаблення позицій України на міжнародній арені і зробить все для того, щоб цього не допустити. Він навів приклад членів команди «Європейської Солідарності», делегатів України у ПАРЄ Володимира Ар’єва, Ірини Геращенко, Марії Іонової, які гідно чинили спротив поверненню в організацію російської делегації.
«Ми маємо забезпечити захист національних інтересів України – і тому ми маємо бути в парламенті, щоб зміцнити міжнародну солідарність навколо нашої держави», – наголосив Петро Порошенко.