Реєстр ремонтів — електронний звіт міської влади перед громадою Тернополя

Тернопіль — одне з небагатьох міст України, де діє важливий електронний сервіс демократії — Інтерактивна карта ремонту житлового фонду та шляхо-мостового господарства. Це один із сервісів для підвищення відкритості влади й зручності користування тернополянами на основі відкритих даних.
На цій карті мешканці міста можуть знайти інформацію про проведені капітальні ремонти у дворах, на міжквартальних проїздах, тротуарах, дорогах, а також щодо проведених робіт з термомодернізації багатоповерхівок.
Місто функціонує за гроші платників податків: чим більше грошей воно отримує, тим більше надає послуг. Значна частина видатків припадає на щоденні потреби: треба виплачувати зарплати, платити за комунальні послуги, закуповувати ліки. Але частина грошей призначена для розвитку та підтримки інфраструктури.
Нині у Тернополі триває проект модернізації шкіл, фінансований кредитом Європейського інвестиційного банку. Впродовж наступних кількох років міські комунальні служби модернізуватимуть школи міста, щоб зробити їх енергоощадними. Крім цього, міська влада покриває частину витрат жителям багатоквартирних будинків, які утеплюють свої будинки.
Міська влада не завжди знає, якими наразі є актуальні потреби мешканців міста. Саме вони повинні стежити за тим, як здійснюються ремонти, й наскільки ефективно використовують їхні податки.
Окрім цього, містянам варто мислити стратегічно дбати про те, щоб за допомогою ремонтів пристосовувати місто до своїх потреб. Наприклад, планувати безпечні переходи, розвивати велоінфраструктуру, робити місто зручним для пішоходів і людей, що пересуваються на візках.
Якщо міська влада й містяни співпрацюватимуть, вони зможуть разом зробити своє місто безпечним і комфортним для життя. Часто для цього достатньо вже тих ресурсів, які у них є. Для того, щоб містяни знали, що відбувається в Тернополі, діє Інтерактивна карта ремонтів, на якій позначені всі роботи, здійснені бюджетним коштом, починаючи з 2013 року: від ремонту доріг до заміни лампочок.
Як користуватися Інтерактивною картою ремонтів?
Кожна точка — це один ремонт. Натисніть на неї, щоб побачити деталі: рік, компанію-виконавця та опис робіт.
Усі роботи поділені на п’ятнадцять категорій, які ви бачите праворуч біля графіків. Чим довший стовпчик — тим більше грошей витратили на той чи інший вид робіт. Графік оновлюється щоразу, коли ви пересуваєте карту, і рахує статистику для тих точок, які показані на екрані. Тобто, ви можете подивитися, скільки грошей витрачено на весь Тернопіль, або спуститися до свого району: вибрати його на карті й подивитися, скільки грошей витратило на нього місто і які ремонти там провели.
Або введіть свою адресу у полі для пошуку. Хочете побачити статистику по Тернополю? Збільшіть масштаб карти так, щоб усе місто помістилося на екрані.
Отже, інтерактивний інструмент у вигляді карти — це візуалізація, яка показує, скільки коштів виді- лили у Тернополі на той чи інший тип ремонту, а на самій карті можна знайти конкретні точки, де додатково зазначається рік проведення та вартість ремонту, а також назву виконавця. Окрім того, конкретну адресу можна також знайти за допомогою пошукового рядка.