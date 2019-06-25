Самі про себе подбаймо

Упродовж січня-травня 2019 року суб’єкти господарювання Тернопільської області спрямували до місцевих скарбниць один мільярд 432 мільйони 915,1 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 287 мільйонів 211,9 тисячі гривень.

З усієї суми надходжень державний бюджет отримав 363 мільйони 593,6 тисячі гривень. Місцеві ж поповнилися на один мільярд 69 мільйонів 316,5 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб.

Варто не забувати, що цей платіж є одним із бюджетоформуючих дохідної частини місцевих скарбниць. Скажімо, на Тернопільщині частка податку на доходи фізичних осіб у надходженнях до місцевих бюджетів складає сімдесят відсотків, а в обласному центрі — шістдесят. Ці кошти використовуються на реалізацію різноманітних соціальних програм територій, виплату стипендій, допомог тощо. Тому суб’єкти господарювання, які дбають про добробут рідного краю, зобов’язані дотримуватися законодавства про оплату праці та сплачувати податок на доходи фізичних осіб у повному обсязі.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області