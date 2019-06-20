«Створити гідні умови для життя людей — не заклик, а важка робота, яка триває не перший рік»

УЧИТЕЛЬ, ЛІКАР, КВАЛІФІКОВАНИЙ ПРАЦІВНИК МАЮТЬ ЖИТИ ГІДНО В УКРАЇНІ. У ЦЬОМУ ПЕРЕКОНАНИЙ ЛІ- ДЕР «УКРАЇНСЬКОЇ СТРАТЕГІЇ» ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН. ПОЛІТИЧНА СИЛА, ЯКУ ВІН ОЧОЛЮЄ — ЄДИНА ПАРТІЯ З ТИХ, ЩО ЙДЕ У ВЕРХОВНУ РАДУ ТА ВІДКРИТО ЗАЯВЛЯЄ, ЩО БУДЕ ПІДТРИМУВАТИ СПРАВЖНІЙ УКРАЇНСЬКИЙ СЕРЕДНІЙ КЛАС. — Ми маємо за наступні п’ять років створити умови для становлення в Україні справжнього середнього класу. Для мене це не якісь багатії, які живуть у своєму світі, яких ми не бачимо. Середній клас у моєму розумінні — це український вчитель, український лікар, український фермер, український підприємець. Це ті люди, які формують основу нашої держави. І вони мають жити гідно, — наголосив Володимир Гройсман на з’їзді партії «Українська стратегія Гройсмана». Він знає, які кроки потрібно зробити для формування середнього класу. Насамперед — доступ до високоякісно ї освіти, соціальних послуг, висока заробітна плата, відчуття безпеки, економічна стабільність у країні. — Сильний середній клас — основа стабільності суспільства. Адже він зацікавлений у стабільній, правовій і соціально орієнтованій державі й не зацікавлений у поляризації суспільства чи то за мовною, чи за етнічною, чи релігійною ознаками. Суспільство середнього класу базується на принципах справедливості. Воно здатне повноцінно подбати й про тих, хто потребу є підтримки суспільства та держави, — йдеться у програмі партії «Українська стратегія Гройсмана». Надійний фундамент закладено Протягом трьох років уряд Гройсмана вже заклав міцний фундамент для формування середнього класу в Україні. В країні стартували ключові реформи, мета яких — доброякісні медицина та освіта, подолання корупції, сприятливий бізнесклімат, ефективне державне управління, економічне зростання. За цей час є реальні досягнення: на 8,4 відсотка зросла економіка, знизився рівень інфляції, зросли інвестиції, відкрито тисячі нових підприємств. Українці відчули зміни не на словах, адже втричі зросла мінімальна заробітна плата, середня — вдвічі. Створення комфортних умов праці та гідний дохід для вчителів, лікарів, фермерів, підприємців — одне із пріоритетів уряду Гройсмана. За цей час працівники освіти відчули реальну підтримку держави: в інфраструктуру навчальних закладів почали вкладати кошти, вчительські зарплати зросли в два-три рази. Завдяки медичній реформі суттєво зросло фінансування первинної ланки медицини. Жителі міст і сіл отримали доступ до високоякісних медичних послуг. Лікарі почали отримувати вдвічі або й втричі більшу зарплату. Підтримку держави відчули підприємці: менше перевірок, нові правила ведення бізнесу. Подбав уряд і про фермерів: 7,6 тис. фермерських господарств отримали 763,9 млн грн на розвиток. Володимир Гройсман переконаний: якщо в Україні буде створено багато можливостей для середнього класу, додому неодмінно повернуться заробітчани. — Коли я говорю про формування середнього класу, я маю на увазі те, що середня заробітна плата в країні буде достатньою для того, щоб люди не виїжджали. І я вважаю, що в середньостроковій перспективі ми це отримаємо. Це стимулюватиме українців повертатися і працювати у себе вдома. Хочу, щоб возз’єднувалися українські родини. Це великий біль, коли батьки змушені заробляти гроші далеко від дому, далеко від своїх дітей, — заявив Володимир Гройсман на телеканалі «Україна». Захист інтересів громад у парламенті Володимир Гройсман вважає, що в кожному населеному пункті України мають з’являтися нові стимули і можливості для його жителів. Саме тому він відстоював реформу децентралізації та зробив її своїм пріоритетом. Минуло п’ять років, результати реформи вже відчули й жителі Тернопільщини: у громадах будують нові дороги, встановлюють освітлення на вулицях, капітально ремонтують і відкривають нові заклади соціальної інфраструктури. Без перебільшення, таких можливостей і ресурсів для розвитку громад, які надала реформа, в історії України ще не було. Понад 900 об’єднаних територіальних громад отримали нові можливості та інструменти. Сьогодні навіть міжнародні експерти визнають: децентралізація — найуспішніша реформа. Тому «Українська стратегія Гройсмана» буде продовжувати відстоювати інтереси громад у парламенті. Довести реформу до завершення — одне з ключових завдань політичної сили. Завдяки децентралізації села і невеликі міста отримали нові можливості для розвитку. Так, тепер молодь має можливість знайти роботу там, де народилася, не виїжджати в столицю чи за кордон у пошуках кращої долі. Саме децентралізація заклала міцне підгрунтя для формування середнього класу не тільки у великих містах, а й у невеликих громадах. Створення умов для формування середнього класу — наступний пріоритет для Володимира Гройсмана. Так, завдяки йому децентралізація стала успіхом всієї країни. Тому, без сумніву, йому вдасться зробити такі бажані кроки для формування середнього класу. Але це потребує злагоджено ї роботи на всіх рівнях. Тільки тоді нову якість життя відчують учителі, лікарі, підприємці, тисячі заробітчан повернуться в Україну. І це буде наша спільна перемога! Світлана ЛУТОВИЧ.