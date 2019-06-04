Терміни реєстрації акцизних накладних

Відповідно до першого абзацу пункту 231.6 статті 231 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 23 листопада 2018 року за номером 2628—VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», редакція якого набуває чинності з першого липня 2019 року, здійснюється реєстрація в Єдиному реєстрі акцизних накладних. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Реєстрація здійснюватиметься в такі строки:

— акцизних накладних, складених при реалізації пального з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, — не пізніше п’ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання;

— першого примірника акцизної накладної при реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу — у день складання такої акцизної накладної, але не пізніше здійснення операції з реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу;

— першого примірника акцизної накладної при реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу пересувного до іншого акцизного складу пересувного — у день складання такої акцизної накладної, але не пізніше здійснення операції з реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу пересувного;

— першого примірника акцизної накладної при реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу пересувного до акцизного складу — після фактичного отримання пального або спирту етилового на акцизний склад, але не пізніше трьох календарних днів, наступних за датою складання акцизної накладної;

— першого примірника акцизної накладної при ввезенні пального або спирту етилового на митну територію України — не пізніше дня, наступного за днем оформлення належним чином митної декларації;

— другого примірника акцизної накладної — після фактичного отримання пального або спирту етилового на акцизний склад/акцизний склад пересувний, але не пізніше трьох календарних днів, наступних за днем отримання пального або спирту етилового на акцизний склад/акцизний склад пересувний розпорядником акцизного складу/акцизного складу пересувного — отримувачем пального або спирту етилового;

— розрахунку коригування — не пізніше трьох календарних днів, наступних за датою його складання.

При цьому, відповідно до пункту 23 підрозділу 5 розділу ХХ Кодексу із змінами та доповненнями, внесеними згаданим Законом, акцизні накладні/розрахунки коригування, складені:

— до 30 червня 2019 року (включно), реєструються в ЄРАН до 15 липня 2019 року (включно);

— з 1 до 31 липня 2019 року (включно), реєструються в ЄРАН у період з 23 липня до 15 серпня 2019 року (включно);

— з 1 серпня 2019 року, реєструються в ЄРАН у терміни, передбачені пунктом 231.6 статті 231 Кодексу.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області