Виправлення помилок в окремих графах акцизної накладної

Порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового затверджений наказом Міністерства фінансів України від 27 листопада 2020 року за номером 729. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Коригування акцизної накладної форм «П» (для реалізації пального) та «С» (для реалізації спирту етилового) здійснюється відповідно до вимог розділів IV та V Порядку за номером 729 відповідно. Якщо після реалізації пального (спирту етилового) виникає потреба у виправленні помилок, допущених під час складання акцизної накладної форми «П» чи форми «С», показники такої акцизної накладної підлягають коригуванню шляхом складання розрахунку коригування акцизної накладної форми «П» («С») та реєстрації його в Єдиному реєстрі акцизних накладних (ЄРАН).

Коригуються лише показники складених акцизних накладних, зареєстрованих в ЄРАН відповідно до статті 231 Податкового кодексу України.

Складання розрахунків коригування здійснюється в такій самій кількості примірників, як і кількість примірників акцизної накладної, до якої вони складаються, крім розрахунків коригування, складених до акцизної накладної на операцію з реалізації пального (спирту етилового), яка не відбулася (у тому числі через зазначення помилкових реквізитів отримувача пального — платника податку (філії чи структурного підрозділу платника податку), або акцизного складу/акцизного складу пересувного, на який отримано пальне (спирт етиловий)), другий примірник якої не зареєстрований отримувачем пального (спирту етилового) в ЄРАН.

У разі складання акцизної накладної на операцію з реалізації пального, яка не відбулася, та реєстрації в ЄРАН такої акцизної накладної (першого примірника такої акцизної накладної), платником податку складається розрахунок коригування до такої акцизної накладної:

в одному примірнику — для коригування складеної в одному примірнику акцизної накладної;

в одному примірнику — для коригування складеної в двох примірниках акцизної накладної, другий примірник якої не зареєстрований отримувачем в ЄРАН;

в двох примірниках — для коригування складеної в двох примірниках акцизної накладної, другий примірник якої зареєстрований отримувачем пального в ЄРАН.

У вступній частині розрахунку коригування акцизної накладної робиться відповідна відмітка «Х» в одному з передбачених формою такого розрахунку полів залежно від того, який показник акцизної накладної коригується, зокрема:

відміна показників акцизної накладної, складеної на операцію з реалізації пального, яка не відбулася, в якої зареєстровані всі примірники. Такий код виду коригування може бути зазначений при відміні показників складеної у двох примірниках акцизної накладної, перший та другий примірники якої зареєстровано в ЄРАН, або складеної в одному примірнику акцизної накладної, яка зареєстрована в ЄРАН — код виду коригування «3»;

відміна показників акцизної накладної, складеної на операцію з реалізації пального, яка не відбулася, та другий примірник якої не зареєстровано в ЄРАН. Такий код виду коригування може бути зазначений при відміні показників акцизної накладної, складеної у двох примірниках акцизної накладної, в якої в ЄРАН зареєстровано тільки її перший примірник — код виду коригування «6».

Зазначені коди коригування стосуються складання розрахунку коригування у разі неправильного заповнення граф «Код товару згідно з УКТ ЗЕД» та «Опис пального згідно з УКТ ЗЕД» акцизної накладної.

Для відміни показників акцизної накладної в табличній частині такого розрахунку платник:

у графі 1 зазначає порядковий номер рядка — цифру «1»;

з акцизної накладної переносить до граф 2, 3 таблиці дані щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД, його опису;

до граф 4, 5 вносить показник коригування (зменшення) обсягу реалізованого пального (спирту етилового) з відповідним знаком.

Такий розрахунок коригування в повному обсязі сторнує обсяг пального (спирту етилового), зазначений в акцизній накладній.

Складений в одному примірнику розрахунок коригування акцизної накладної реєструється в ЄРАН особою, що реалізує пальне (спирт етиловий).

У разі зменшення обсягів реалізованого пального, зазначеного в акцизній накладній, перший та другий примірники якої зареєстровано в ЄРАН:

платник направляє особі — отримувачу пального перший та другий примірники розрахунку коригування акцизної накладної;

особа-отримувач реєструє в ЄРАН перший та другий примірники розрахунку коригування акцизної накладної.

Після реєстрації в ЄРАН розрахунку коригування до акцизної накладної, складеного для відміни показників такої накладної, платник складає акцизну накладну на операцію з реалізації пального (спирту етилового), яка фактично відбулася, із правильними реквізитами та показниками, в якій зазначає:

порядковий номер документа, який має відповідати поточній нумерації;

дату складення нової акцизної накладної, яка має відповідати даті складення помилкової накладної, що була зареєстрована в ЄРАН;

реєстраційний номер зареєстрованого в ЄРАН першого примірника акцизної накладної, показники якої було скориговано таким розрахунком коригування та дату складання акцизної накладної, показники якої було скориговано.

Така акцизна накладна підлягає реєстрації в ЄРАН.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області