Тернопільський пляж «Циганка» отримав гран-прі престижного архітектурного конкурсу

Команда молодих архітекторів URBAN.te отримала найвищу нагороду всеукраїнського конкурсу архітектури та урбаністики Ukrainian Urban Awards – Конкурс Української Урбаністики. Ця нагорода доводить, що в Тернополі відбувається ефективна співпраця між міською владою та молодими урбаністами. Співпраця, яка робить наше місто кращим. Міський голова Тернополя подякував URBAN.te та заявив про плани щодо подальшої співпраці. «План реконструкції «Циганки» від URBAN.te був справді найкращим. Учасники ініціативи URBAN.te є тернополянами, які люблять своє місто та бажають його змінити на краще. Саме вони керували всім процесом реконструкції «Циганки». Тепер це визнали на глобальному рівні. Зі свого боку хочу підкреслити, що співпраця мерії та урбаністів буде продовжуватися. Разом будемо робити наше місто кращим», — заявив Сергій Надал. Сергій Надал: «Співпраця мерії та урбаністів буде продовжуватися. Разом будемо робити наше місто кращим» Своєю чергою урбаністи зазначили, що не лише проект набережної «Циганка» отримав гран-прі. «Ми також здобули перше місце в номінації «Ландшафтна архітектура та планування». Чим ця нагорода є особливою для нас, команди ентузіастів? Це надзвичайно важливо для іміджу нашого міста», — йдеться у повідомленні. «Склад міжнародного журі вража є: виконавчий директор Zaha Hadid Architects Крістос Пассас; головна архітекторка Копенгагена у 2010— 2019 роках Тіна Собю; головна арх ітекторка Стокгольма у 2010—2016 роках Кароліна Кейзер; CEO MADMA urbanism, landscape, MASA architects Хірокі Мацура; директор і головний архітектор UNstudio Франс ван Вюре (Амстердам) та архітектор Studio Libeskind Яма Карім (Нью-Йорк). Визнання цих гуру – це надзвичайна гордість за команду, за місто!» – повідомляє спільнота URBAN.te. «Цього року склад журі обирав переможців серед близько чотирьох сотень робіт. Перемога серед такої кількості проектів — це велика порція натхнення і мотивація не опускати рук, продовжувати роботу над позитивними змінами в Тернополі та країні», – підсумували урбаністи. За матеріалами URBAN.te