Тернополяни можуть записувати своїх дітей у дитсадки через ЦНАП

ТЕРНОПОЛІ ЗАПРАЦЮВАЛИ ЩЕ ОДНА ФУНКЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ СЕРВІСІВ «Е-ОСВІТА». З ПЕРШОГО ЛИПНЯ ПОДАТИ ЗАЯВУ НА ЗАРАХУВАННЯ ДИТИНИ У ДИТЯЧІ САДКИ МОЖНА ОНЛАЙН (DNZ.TE.UA), АБО ЧЕРЕЗ ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ (ЦНАП)ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. КНЯЗЯ ОСТРОЗЬКОГО, 6, М. ТЕРНОПІЛЬ.
Як відбувається процедура запису
У разі самостійної онлайн-реєстрації через сайт dnz.te.ua заявник зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня заповнення електронної форми звернутись у ЦНАП та надати наступні документи (оригінали):
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Свідоцтво про народження дитини;
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Один із документів, що підтверджує реєстрацію місця проживання дитини або батьків (одного з батьків) у Тернопільській міській територіальній громаді, а саме:
— витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків);
— один із документів, до яких вносяться відомості про місце проживання (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на пост ійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення бі- женця, посвідчення особи, яка потребу є додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист) одного з батьків дитини з відміткою про реєстрацію місця проживання (під час подання документ ів пред’являється оригінал відпов ідного документа);
— довідку про реєстрацію місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків), що видається відповідно до Правил ре- єстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів Укра їни від 2 березня 2016 року № 207.
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Документ, що підтверджує право на пільгу (за наявності) на одну із наступних категорій: — діти-інваліди, які не мають протипоказань перебування в ЗДО;