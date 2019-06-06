Тернополю готують параліч громадського транспорту за «херсонським сценарієм». Як має діяти міська рада?

ТАРИФИ НА ПРОЇЗД У ГРОМАДСЬКОМУ ТРАНСПОРТ І ТЕРНОПОЛЯ, ЗОКРЕМА І В ТРОЛЕЙБУСАХ, НЕЗМІННІ. АДЖЕ ПОВНОВАЖЕННЯ ВСТАНОВЛЮВАТИ (КОРИГУВАТИ) ТАРИФИ ДЛЯ КП «ТЕРНОП ІЛЬЕЛЕКТРОТРАНС» МАЄ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ, КОМУНІКАЦІЙ ТА ЗВ’ЯЗКУ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПОЛЯ. ЦЕ НОРМА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ. ЯКЩО МІСЬКА ВЛАДА ПІДДАСТЬСЯ НА ПРОВОКАЦІЮ ПІДСТАВНИХ ЮРИСТІВ І СУДД ІВ, ЦЕ ЗАГРОЖУЄ ТЕРНОПОЛЮ ТРАНСПОРТНИМ КОЛАПСОМ. АДЖЕ НІ МІСТО, НІ ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ НЕ ПОТЯГНЕ ТАРИФИ 2014 РОКУ. Історія питання Нещодавно до Тернопільського окружного адміністративного суду звернулися з позовом до виконавчого комітету Тернопільської міської ради, в якому просили визнати протиправним і не чинним рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради №819 від 30. 10 2018 року «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів автомобільним та електричним транспортом в м. Тернополі». Важливо, що протиправність оскаржуваного рішення лише складалася з формальних підстав недотримання процедури прийняття регуляторного акта. Таким чином, судді просто «придерлися» до формальностей, не розглянувши конкретні факти. А факти промовисті. Тарифи на перевезення пасажирів автомобільним та електричним транспортом у Тернополі від 30 жовтня 2018 року ухвалювалися за результатами громадських обговорень із подальшим проведенням аудиту та отримання експертного висновку звіту, проведеного аудиторською фірмою «ТерАудит». Судом не надано належної оцінки діям органу місцевого самоврядування, не враховано прав суб’єктів господарювання у сфері пасажирських перевезень, зокрема не залучено останніх до участі у справі при ухваленні рішення, яке безпосередньо впливає на їхні обов’язки, права, свободи та інтереси, натомість, надано перевагу абстрактним твердженням позивача, який вважає, що недотримання форми складання аналізу регуляторного впливу впливають на його правове становище. Тому, логічно, що нараз і розгляд спору перебуває у Верховному Суді. Для Тернополя готують «херсонський варіант» Зрозуміло, що окремі юристи та судді, які порушують питання скасування тарифів на проїзд у громадському транспорті, взяли за приклад ситуацію у Херсоні, яка склалася там в кінці 2018 року. Херсон тоді практично «став», а міська влада стала заручником горе-активістів і перевізників. У листопаді 2018 року водії херсонських маршруток оголосили страйк. Після призупинення судом рішення виконкому про новий тариф у шість гривень автотранспорт в місті просто перестав їздити. А найбільш заповзятливі фірми встановили власний тариф — 8 гривень і навіть встигли надрукувати нові квитки. Ті, хто відмовлявся платити таку суму або намагався встановити справедливість, ризикували нарватися на хамство і бути випханими з автобусу та шукати інший спосіб дістатися до пункту призначення. І чим завершилася ситуація? Мешканцям Херсону тепер доводиться платити за проїзд більше, ніж у 2018 році. Так визначила міська рада. Ось так херсонські судді та активісти зіграли «на користь громади». А реально — на користь перевізників. У кінці 2018 року схожі процеси відбувалися й у Тернополі. Однак врятувала тверда позиція міського голови Сергія Надала, який «натиснув » на перевізників й зупинив транспортний колапс у місті. Сьогодні у Тернополі відбувається друга спроба доведення громадського транспорту до колапсу. Як має діяти міська рада Тернополя, щоб не допустити «херсонський варіант»? У цій ситуації міська рада Тернополя має всі конституційні підстави вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції (ст. 145) і законів України, зокрема на підстав і волевиявлення членів громади — проведених загальних зборів. Відповідно до статті 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» міська влада має діяти збалансовано: забезпечувати баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави. У випадку встановлення вартості проїзду в громадському транспорті такий баланс забезпечується. Перекладаючи з юридичної мови, після консультацій з громадськістю та перевізниками міська рада має всі повноваження встановлювати тарифи на проїзд у громадському транспорті. Це її конституційне право. Теперішні тарифи не викликають будь-якого негативного резонансу в суспільстві, в повній мірі задовольняють інтереси як мешканців територіальної громади — споживачів послуг, так і суб’єктів господарювання у сфері пасажирських перевезень. Навпаки, відміна тепер ішніх тарифів призведе до відмови перевізників здійснювати надання послуг у сфері пасажирських перевезень, що викличе громадське збурення і призведе до паралічу міста загалом. Піти на таке міська рада Тернополя не може. Це протирічить здоровому глузду, інтересам громади та Конституції України. Діючі тарифи збережені, транспортного колапсу не буде Таким чином, користуючись своїм правом, яке гарантоване Конституцією та законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», міська рада Тернополя має всі законні підстави для збереження діючих тарифі. Комунальний транспорт Тернополя буде функціонувати. Тож, діючі тарифи на сьогодні: — у тролейбусах — 5 грн при розрахунку «Карткою тернополянина » або проїзним квитком, 6 грн — при розрахунку готівкою або банківською карткою. — у маршрутках — 6 грн при розрахунку «Карткою тернополянина » або проїзним квитком, 7 грн — при розрахунку готівкою або банківською карткою. Зберігаються пільги для учнів, студентів та інших категорій. Петро ІВАНСЬКИЙ.