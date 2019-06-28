Відкрите місто ТЕРНОПІЛЬ УВІЙШОВ У ТОП-10 МІСТ УКРАЇНИ ЗА РЕЙТИНГОМ ПРОЗОРОСТІ ВЛАДИ

Сьогодні Transparency International Ukraine у Тернопільській міській раді презентувала рейтинг прозорості міст. За результатами 2018 року, Тернопіль посів 10-те місце. Наше місто зробило справжній прорив у запровадженні сервісів відкритості влади та прямого народовладдя, що відразу помітили експерти.
Так, при формуванні рейтингу оцінювалась низка критеріїв у таких секторах роботи міста, як комунальні підприємства, публічні закупівлі, соціальна сфера, комунальне майно, освіта, бюджетний процес тощо. Як повідомляють у Transparency International Ukraine, за рік Тернопіль зробив стрибок з 31-го на 10 місце. Такій значній динаміці сприяла воля міського голови Тернополя Сергія Надала, депутатів міськради, а також окремі громадські ініціативи — коаліція ГО «Тернопільський центр реформ», що були втілені міською радою.
Експерти, зокрема, виділяють:
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Положення про бюджетні слухання.
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Впровадження системи Prozorro.Продажі.
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Зміна положення про Громадський бюджет Тернополя.
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Методологія оцінки ефективност і та прозорості роботи комунальних підприємств, яку розробляли в рамках проекту ДІЙ – Тернопіль.
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Інтерактивна карта комунального майна, реалізована Центром громадського моніторингу та аналітики, мерією Тернополя та компанією MagneticOne
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Впровадження механізму надання соціальних послуг у Тернополі. Усі ці продукти було втілено завдяки співпраці громадськості, міської влади, депутатів, виконавчого комітету, експертів та ЗМІ.