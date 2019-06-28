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Відкрите місто ТЕРНОПІЛЬ УВІЙШОВ У ТОП-10 МІСТ УКРАЇНИ ЗА РЕЙТИНГОМ ПРОЗОРОСТІ ВЛАДИ

28.06.201928.06.2019Автор Вільне Життя
Відкрите місто ТЕРНОПІЛЬ УВІЙШОВ У ТОП-10 МІСТ УКРАЇНИ ЗА РЕЙТИНГОМ ПРОЗОРОСТІ ВЛАДИ

Сьогодні Transparency International Ukraine у Тернопільській міській раді презентувала рейтинг прозорості міст. За результатами 2018 року, Тернопіль посів 10-те місце. Наше місто зробило справжній прорив у запровадженні сервісів відкритості влади та прямого народовладдя, що відразу помітили експерти.

 Так, при формуванні рейтингу оцінювалась низка критеріїв у таких секторах роботи міста, як комунальні підприємства, публічні закупівлі, соціальна сфера, комунальне майно, освіта, бюджетний процес тощо. Як повідомляють у Transparency International Ukraine, за рік Тернопіль зробив стрибок з 31-го на 10 місце. Такій значній динаміці сприяла воля міського голови Тернополя Сергія Надала, депутатів міськради, а також окремі громадські ініціативи — коаліція ГО «Тернопільський центр реформ», що були втілені міською радою.

Експерти, зокрема, виділяють:

  1. Положення про бюджетні слухання.

  2. Впровадження системи Prozorro.Продажі.

  3. Зміна положення про Громадський бюджет Тернополя.

  4. Методологія оцінки ефективност і та прозорості роботи комунальних підприємств, яку розробляли в рамках проекту ДІЙ – Тернопіль.

  5. Інтерактивна карта комунального майна, реалізована Центром громадського моніторингу та аналітики, мерією Тернополя та компанією MagneticOne

  6. Впровадження механізму надання соціальних послуг у Тернополі. Усі ці продукти було втілено завдяки співпраці громадськості, міської влади, депутатів, виконавчого комітету, експертів та ЗМІ.

Експерти зазначають, що деякі проекти потребують вдосконалення. Але вони є прикладами того, що тільки шукаючи діалог, сідаючи за один стіл, розуміючи, що живемо в одному місті, можна отримати результат.

Своєю чергою міський голова Тернополя зазначив, що, запроваджуючи нові сервіси, мерія керується винятково інтересами громадян. Приємно, що наші ініціативи визнають такі авторитетні організації, як Transparency International Ukraine.

Сергій Надал: «Мерія працює над тим, щоб звести, синхронізувати роботу всіх електронних сервісів. Створити так званий електронний банк. Щоб будь-який мешканець міста зміг скористатися будь-яким сервісом міської ради в режимі онлайн»

 « Щиро дякую колегам з Transparency International Ukraine за належну оцінку роботи Тернопільсько ї міської ради. Відкритість, прозорість влади є головним пріоритетом у нашій діяльності. Бо це робота на громаду і для громадян. Мерія Тернополя і надалі буде запроваджувати нові сервіси електронного врядування. Більше того, наразі ми працюємо над тим, щоб звести, синхронізувати роботу всіх електронних сервісів. Створити так званий електронний банк. Щоб будь-який мешканець міста зміг скористатися будьяким сервісом міської ради в режимі онлайн», — підкреслив Сергій Надал.

 Нагадаємо, за результатами незалежного експертного оцінювання бюджету на 2018 рік, Тернопіль має високий рівень прозорості бюджетного процесу та входить у топ-10 рейтингу серед усіх міст України. Дослідження проводилося експертами Громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети!», під час якого оцінювалися всі стадії бюджетного процесу за трьома основними параметрами: відкритість бюджетно ї інформації, прозорість ухвалення рішень та використання інноваційних практик.

 Також у 2018 році міський голова Тернополя Сергій Надал вчергове визнаний найвідповідальнішим та найефективнішим мером серед міських голів всіх українських міст. Авторитетне видання «Слово і діло» підтвердило, що на сьогодні максимальний рівень виконання запевнень серед усіх мерів саме в Сергія Надала. Мер Тернополя виконав 61% своїх зобов’язань.

 Варто зауважити, що міжнародні та вітчизняні експерти не лише визначають відкритість і прозорість роботи мерії Тернополя, а й позитивну економічну та інвестиційну динаміку.

Журнал fDi Intelligence (Ефдіай Інтел ідженс), який видає британська компанія The Financial Times, визнав Тернопіль кращим у рейтингу європейських міст за показниками економічної ефективності. Аналітична агенція «Євро-Рейтинг» віддала Тернополю першу позицію інвестиційної ефективності міст України. Тернопіль посів найвищу сходинку рейтингу, випереджаючи навіть Київ.

Нещодавно Національне рейтингове агентство «ІВІ-рейтинг» уже вкотре підтвердило високий рівень інвестиційної привабливості Тернополя (рівень invA).

Віра СОТНИК.