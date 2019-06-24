Вулиця стане гарнішою

Мова йде про вулицю В. Чорновола в Тернополі, точніше ту її частину, що від перехрестя з вулиці Івана Франка до Театрального майдану. З 18 червня по 26 серпня там проводять капітальний ремонт покриття. Для цього вулицю частково перекриють, можливо, для когось це створить певні незручності, та, як мовиться, краса потребує жертв.

Рішення ухвалено на засіданні виконавчого комітету міської ради. Також запланували відновити сквер ім. В. Чорновола біля фонтана «Кульбаба ». Роботи проводитимуть за кошти з місцевого та державного бюджетів.

Масштабну реконструкцію вулиці В. Чорновола розпочали торік, результат бачать тернополяни й гості міста.

Аліна ДЕНИСЮК, студентка факультету філології та журналістики Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.