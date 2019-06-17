ЯКІСНА ОСВІТА ЯК ЗАПОРУКА МАЙБУТНЬОГО

ПЕРЕД ЛІТНІМИ КАНІКУЛАМИ ВОДИЛА СВОЇХ П’ЯТИКЛАСНИКІВ НА ЕКСКУРСІЮ В МУЗЕЙ ДІАСПОРИ, ЩО В КИЄВІ. МЕНЕ ВРАЗИВ ЗАЛ, ПРИСВЯЧЕНИЙ ТВОРЦЕВІ ВЕРТОЛЬОТІВ, ЛЕГЕНДАРНОМУ ІГОРЕВІ СІКОРСЬКОМУ, ВЛАСНЕ, ЙОГО ФІЛОСОФСЬКІ РОЗДУМИ. ОТ, НАПРИКЛАД, ДОТЕПНА ВЕРСІЯ «ЧОМУ ВИМЕРЛИ ДИНОЗАВРИ». ПЕРЕКАЗУЮ ПРИБЛИЗНО: «ЦІ НАЙБІЛЬШІ ТВАРИНИ ЗОВСІМ НЕ ОПІКУВАЛИСЯ СВОЇМ ПОТОМСТВОМ, ВІДКЛАДАЮЧИ ЯЙЦЯ ДЕ ПОПАЛО… ТАК І ЛЮДИНА МОЖЕ ЗНИКНУТИ З ЛИЦЯ ЗЕМЛІ, ЯКЩО МИ НЕ ДБАТИМЕМО ПРО ОСВІТУ НАШИХ ДІТЕЙ, ПРО НАШЕ МАЙБУТНЄ». ГЕНІАЛЬНО, ПРАВДА? На жаль, в Україні дуже мало уваги приділялося освіті. Численні експерименти не принесли результатів. Одна із головних професій на землі — вчитель — перестала бути престижною. З усіх політиків тільки у програмі Юлії Тимошенко є розділ «Якісна та доступна освіта». Причому це не байки типу «Щомісяця вчитель отримуватиме чотири тисячі доларів», як недорахував наш новообраний президент. Ні, програма Тимошенко передбачає зміну підходів до цієї найважливішої галузі. Якщо політична сила Юлії Тимошенко долучиться до формування коаліції — а для цього нам усім потрібно постаратися і проголосувати за неї, то виграємо усі ми. Фінансування освіти буде здійснюватися за системою, яка передбачатиме відомий принцип: гроші ходять за дитиною, незалежно, де вона вчиться: в глибинці чи в столиці, в державному чи приватному освітньому закладі. Як переконана Тимошенко, протягом 20 років можна провести повну модернізацію всіх закладів освіти. Щоб Україна збереглася як перспективна інноваційна держава, і взагалі як держава, нам потрібно дбати про своє майбутнє — про дітей, їхню освіту. Партія «Батьківщина» це розуміє. Тому мусимо об’єднатися навколо цієї політичної сили і не просто провести її в парламент, а й забезпечити вплив, з яким всі інші повинні будуть рахуватися. Тоді в Юлії Тимошенко буде шанс очолити Кабінет міністрів і забезпечити нашим дітям високоякісну освіту. Тоді нам не доведеться згадувати версію всесвітньо відомого винахідника Ігоря Сікорського, чому вимерли динозаври. Марина НЕХОДА, вчителька.