Без двох примірників не обійтися

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Особа, яка реалізує пальне або спирт етиловий, у певних випадках зобов’язана скласти акцизну накладну в двох примірниках.

Сказане стосується реалізації пального або спирту етилового:

а) з акцизного складу до іншого акцизного складу, в тому числі через трубопровід або з використанням пересувного акцизного складу, якщо до реалізації пального або спирту етилового інший акцизний склад уже відомий;

б) з акцизного складу до пересувного акцизного складу;

в) із пересувного акцизного складу до іншого пересувного акцизного складу;

г) із пересувного акцизного складу до акцизного складу.

Особа, яка склала акцизну накладну в двох примірниках, зобов’язана зареєструвати перший примірник в Єдиному реєстрі акцизних накладних, а другий — у день її складання надіслати розпоряднику акцизного складу — отримувачу пального або спирту етилового.

Розпорядник акцизного складу/розпорядник пересувного акцизного складу — отримувач пального або спирту етилового зобов’язаний зареєструвати другий примірник акцизної накладної в ЄРАН після реєстрації першого примірника в згаданому реєстрі та отримання пального або спирту етилового на акцизний склад/пересувний акцизний склад.

Реєстрація другого примірника акцизної накладної в ЄРАН здійснюється після фактичного отримання пального або спирту етилового, але не пізніше трьох календарних днів, наступних за днем отримання.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області