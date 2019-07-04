Дорогою ціною

Сім’я Лавриненків чекала у вітальні на обід. Ганна Мар’янівна розглядала журнали з брендовим одягом — вибирала собі наряд на двадцять п’яту річницю весілля. Степан Дмитрович упорядковував якісь документи, час від часу телефонуючи колегам. А Павло, як завше, занурився у віртуальний світ, ігноруючи будь-які звертання батьків і час від часу посміхаючись до телефону.

Кухарка Надія Семенівна повідомила, що обід готовий. І, дочекавшись, коли господар кивне головою, пішла за стравами. А Степан Дмитрович повів розмову про бізнес, про вигідний контракт, для укладення якого треба «налагодити стосунки з Короленком».

— Тепер, Павле, все залежить від тебе, — звернувся до сина, потираючи руки. — Маєш позагравати до доньки Олександра Сергійовича. І, якщо все піде так, як я спланував, то невдовзі справимо весілля.

Проте Павло, здається, не почув цього.

— Ти тут, Павле?! — батько підвищив голос. — Ти хоч розумієш, що тепер від тебе залежить фінансове становище нашої компанії і нашої сім’ї? Бо все своє я вже зробив.

— А що я, тату? — мовив Павло, не відриваючи погляду від екрана телефону. — По-перше, мені тільки 23, тож одружуватись я ще не збираюся. По-друге, в мене вже є дівчина. Ми любимо одне одного.

Надія Семенівна тим часом принесла обід. Лавриненки сіли до столу й продовжили розмову.

— Не мели дурниць! — махнув рукою Степан Дмитрович. — Ти тільки глянеш на Іринку — про всіх на світі забудеш. Вона — як модель із глянцю. Гарна на личку, висока, худенька, — і, по-змовницьки всміхнувшись, додав: — Але з усіма принадами. Одне слово, комар носа не підточить!

— Тату, ти мене не чуєш?! — підвищив тон Павло. — У мене вже є кохана дівчина. І вона — моя Оксана — найгарніша з-поміж усіх дівчат!

— А тепер послухай мене, сопляче! — і Степан Дмитрович так стукнув кулаком по столу, що посуд задзвенів. — Якщо через тебе прогорить мій контракт, більше ні копійки від мене не отримаєш! І матір твоя теж! Якщо, звичайно, не напоумить тебе…

Досі Ганна Мар’янівна, заглиблена у своє заняття, вдавала, що розмова між батьком і сином її не стосується. Але тепер занепокоєно глянула на чоловіка і покірно мовила:

— Не хвилюйся, любий. Ми з Павликом поговоримо про це. Правда, сину?

Хлопець злісно зиркнув на батька, на матір і, не сказавши й слова, вийшов з-за столу.

…Повернувся додому пізно ввечері, проте розмова з матір’ю його не оминула. Ганна Мар’янівна м’яко переконувала сина в перевагах знайомства з Іриною і їхніх стосунків, що мають привести до весілля:

— Зрозумій нарешті: якщо ти послухаєш батька, він для тебе все зробить — можливе й неможливе. Житимеш — горя не знатимеш. Модний одяг, машини, ресторани, відпочинок за кордоном… Він тобі ні в чому не відмовить. Усе до копійки заповість тобі, бо ти ж його єдиний син, найрідніша людина. Та якщо ти опиратимешся…

— Мамо! — перебив Павло. — З найріднішими людьми так не чинять. Він змушує мене відмовитися від коханої дівчини заради матеріальної вигоди. І ти ще підтакуєш йому?! Ви ж не можете мене силоміць одружити. До речі, завтра я запрошу Оксану до нас на вечерю…

— Про яку вечерю ти кажеш?! — заволав Степан Дмитрович, щойно дружина йому повідомила про це. — Я не хочу бачити цю Оксану в своєму будинку! І це не обговорюється.

— Степане, не треба так хвилюватися, — мовила Ганна Мар’янівна. — Дівка ця прийде до нас вперше і востаннє. Я тобі обіцяю. Вилетить звідси, як пробка. Степан Дмитрович з надією зиркнув на дружину, бо знав, що вона на багато що здатна заради грошей.

А наступного дня рівно о вісімнадцятій Павло привів Оксану. Дівчина була одягнена скромно, проте зі смаком: у білу блузку з мереживними вставками й брюки кольору перестиглої вишні. Мала красиве личко з милими ямочками на щоках, біляве хвилясте волосся завдовжки до талії.

Ганна Мар’янівна зміряла дівчину з голови до ніг суворим поглядом — і в тієї мурашки розповзлися по тілу.

— Доброго вечора, — привіталася, відвертаючи погляд.

— Бачу, ви не володієте, шановна, відчуттям стилю, — насмішкувато сказала господиня замість відповіді на вітання і продовжила: — Брюки надмірно облягли ваші далеко не вузькі стегна. І їхній колір вам не пасує. Але це таке… Я — Ганна Мар’янівна, матір Павлуся.

— Оксана, — майже прошепотіла ошелешена, присоромлена дівчина й простягнула руку для привітання

— Дорогенька ви наша, — мовила господиня, — ви, я бачу, не знаєте елементарних правил гігієни. Ви щойно з вулиці. На ваших руках повно мікробів. Спершу доцільно піти до ванно ї кімнати, вимити руки з милом, а потім простягати їх для вітання.

Оксана ще більше почервоніла. «Чому Павло мовчить? — думала. — Чому не захищає мене?!» І він мовби прочитав думки коханої:

— Мамо, я розумію, що ти в мене дуже турботлива і безмірно правильна, але тобі не пасує так поводитися з нашою гостею. Оксана й без того хвилюється, — і обняв дівчину.

Але Ганна Мар’янівна мовби з прив’язі зірвалася: — Павлусику, відколи це тобі почали подобатися такі скромні дівчата? Твоя колишня, Яринка, була дівкою з перцем. Знала, чого хоче від життя.

— Мамо, досить! — вигукнув Павло. — Оксані нецікаво слухати про мою колишню дівчину.

…За вечерею атмосфера стала ще напруженішою. Степан Дмитрович влаштував Оксані справжній допит. Цікавився, ким працюють батьки, чого досягли в житті. Та ще й коментував відповіді Оксани. Ганна Мар’янівна продовжувала сипати зауваженнями на адресу юної гості, звертала увагу на її незнання правил етикету. А коли Павло піднявся на другий поверх за подарунком для Оксани, його матір, сконцентрувавши в своєму тоні всю ненависть до дівчини, прошипіла через стіл:

— Чуєш, ти, маленька хитра гадюко, ми знаємо, що тобі від нашого сина потрібні тільки гроші й нічого більше. Тому забирайся геть. Негайно. І щоб духу твого тут більше не було.

Оксана підвелася з-за столу і, стримуючи сльози, пішла з будинку. Коли Павло повернувся і вибіг слідом, дівчини вже не було.

…Таким чином Лавриненки добилися свого — розлучили Павла з Оксаною, а потім звели його з Іриною. Уже за три місяці справили весілля. І були впевнені в тому, що зробили правильно, що всі від цієї угоди виграли. Адже й контракт був підписаний, і Павло одружився з моделлю.

Та вже зовсім скоро батьки Павла зрозуміли, що йому насправді не пощастило з дружиною. Ірину цікавили тільки розваги й гульки. Та ще й із чужими чоловіками. Якось Павло пожалівся на легковажну поведінку дружини її батькові. Але той заступився за доньку й звинуватив у всьому зятя.

— Значить, не влаштовуєш ти її, — дорікнув. — Не про такого чоловіка вона мріяла, тому й гуляє. І правильно робить. Життя одне.

Після кожного конфлікту, сварки, зради Ірини Павло запивав образу й ганьбу спиртним. Душа боліла за Оксаною. Він досі кохав цю дівчину, хоча знав, що давно став їй байдужим. Вона змінилася, стала впевненою в собі. І якби тепер опинилася в тій ситуації, що тоді, в його домі, то Ганні Мар’янівні було б непереливки. Тепер Оксана захистила б себе…

Павло спивався. Зрештою це набридло його тестеві — й він викинув зятя на вулицю. Ще й сказав, що той не вартий і мізинного пальця його Іринки.

Відтоді справи в компанії Лавриненк ів суттєво погіршились. Їхній син уже не міг зарадити цьому. Дорогою ціною заплатила його сім’я за цей злощасний контракт. Замість обіцяного батьками щасливого й розк ішного життя Павло поволі котився у прірву алкоголізму…

Соломія СТРИЖИБОВТ.