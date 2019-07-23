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Фестиваль – Файне місто 2019

23.07.201923.07.2019Автор Вільне Життя
Фестиваль – Файне місто 2019

Фестиваль – Файне місто 2019

Головна музична подія року у Тернополі – фестиваль “Файне місто” 2019 відбудеться 25-28 липня. 

Вхід на фестиваль «Файне Місто» відкриється 25 липня близько 8:00 і з цього моменту працюватиме цілодобово аж до завершення фестивалю.

“Файне Місто” є одним з небагатьох українських фестивалів, на якому пересікаються практично всі сучасні напрямки музики. Рок, альтернатива, фолк, поп, денс- музику виконують тільки кращі музичні українські та іноземні виконавці на шести сценах фестивалю, які творять музичну частину фестивальної програми.

Файне місто – це:

• 6 сцен і більше 100 виконавців із різних країн;
• 4 дні драйву;
• близько 16 тисяч твоїх однодумців;
• формат «open-air».

Це все і несподівані сюрпризи чекають на тебе вже в липні 2019 року! Не пропусти подію, на якій ти зможеш відпочити, поєднавши приємне з корисним!

Організатори оголосили перших учасників фестивалю:

Main Stage:

  • Powerwolf;

  • Eskimo Callboy;

  • Элизиум;

  • Flit;

  • Нервы;

  • The Hardkiss;

  • Rage;

  • Kadebostany;

  • Arch Enemy;

  • Фіолет;

  • Карна;

  • The Sixsters;

  • Detach

  • Epolets

  • Бумбокс

Dark Stage:

  • Avatar;

  • Rideau;

  • Velikhan;

  • Eluveitie

  • Detach;

  • 1914;

  • Motanka;

  • Megamass;

  • Bojevilla

  • Heart of a coward

  • Wildways

  • Imminence

  • Space of variations

  • O’Hamsters

  • Street to the ocean

  • Niamh

Light Stage:

  • Курган & Agregat;

  • Лінія Маннергейма;

  • Хамерман знищує віруси;

  • Pulatova;

  • Icзреак

  • Sasha Boole