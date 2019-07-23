Фестиваль – Файне місто 2019
Головна музична подія року у Тернополі – фестиваль “Файне місто” 2019 відбудеться 25-28 липня.
Вхід на фестиваль «Файне Місто» відкриється 25 липня близько 8:00 і з цього моменту працюватиме цілодобово аж до завершення фестивалю.
“Файне Місто” є одним з небагатьох українських фестивалів, на якому пересікаються практично всі сучасні напрямки музики. Рок, альтернатива, фолк, поп, денс- музику виконують тільки кращі музичні українські та іноземні виконавці на шести сценах фестивалю, які творять музичну частину фестивальної програми.
Файне місто – це:
• 6 сцен і більше 100 виконавців із різних країн;
• 4 дні драйву;
• близько 16 тисяч твоїх однодумців;
• формат «open-air».
Це все і несподівані сюрпризи чекають на тебе вже в липні 2019 року! Не пропусти подію, на якій ти зможеш відпочити, поєднавши приємне з корисним!
Організатори оголосили перших учасників фестивалю:
Main Stage:
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Powerwolf;
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Eskimo Callboy;
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Элизиум;
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Flit;
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Нервы;
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The Hardkiss;
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Rage;
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Kadebostany;
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Arch Enemy;
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Фіолет;
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Карна;
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The Sixsters;
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Detach
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Epolets
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Бумбокс
Dark Stage:
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Avatar;
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Rideau;
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Velikhan;
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Eluveitie
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Detach;
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1914;
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Motanka;
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Megamass;
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Bojevilla
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Heart of a coward
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Wildways
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Imminence
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Space of variations
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O’Hamsters
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Street to the ocean
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Niamh
Light Stage:
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Курган & Agregat;
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Лінія Маннергейма;
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Хамерман знищує віруси;
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Pulatova;
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Icзреак
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Sasha Boole