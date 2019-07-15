Коли декларацію можете не подавати

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Підпунктом 16.1.3 пункту 16.1 статті 16 Податкового кодексу України встановлено, що платники податків зобов’язані подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків та зборів.

При цьому платник податків зобов’язаний за кожний встановлений Кодексом звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або в разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до його вимог подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є (пункт 49.2 статті 49).

Також платники, визначені підпунктом 212.1.15 пункту 212.1 статті 212, і ті платники, які мають діючі (у тому числі призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством, зобов’язані за кожний встановлений звітний період подавати податкові декларації незалежно від того, чи провадили господарську діяльність у звітному періоді (пункт 49.2 прим.1 статті 49).

Отже, якщо платник не є особою, яка реалізує пальне або спирт етиловий, або здійснює діяльність, яка не ліцензується, тобто у нього відсутні діючі (в тому числі призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією та у звітному періоді в такого платника не виникли об’єкти оподаткування, або не з’явилися показники, що підлягають декларуванню, то платник у такому звітному періоді не зобов’язаний подавати декларацію з акцизного податку.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області